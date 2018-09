Iohannis are contracandidat din Maramures. Cine vrea să fie preşedintele României

Dezamagit de clasa politica de la Bucuresti, Toni Timis, antreprenor roman din Marea Britanie, doreste sa puna umarul la schimbarea Romaniei.

“Declar public ca vreau sa candidez ca si independent la alegerile prezidentialele din 2019. Vreau sa fiu Presedintele Romaniei! In opinia mea, am cele mai mari sanse sa ies castigator. Cine ar fi mai serios ca mine?! Dl. Klaus? Dl. Dragnea? Doamna Firea? Dl. Tariceanu? Daca si tu crezi, ca un om simplu ca mine, ar putea face o diferenta ca si presedinte, LIKE & share la aceasta postare”, a anuntat maramureseanul stabilit la Londra.

Chiar daca va candida ca independent, el are sanse sa castige batalia pentru Cotroceni, cunoscandu-se forta pe care o are Diaspora in cadrul alegerilor electorale. Reamintim ca Klaus Iohannis a devenit presedintele Romaniei in 2014 in special datorita voturilor obtinute de la romanii din strainatate.

Toni Timis este unul dintre cei mai de apreciati romani din Marea Britanie. El si fratele sau, Daniel, s-au remarcat in comunitate datorita succesului pe care il au cu compania “T&D Glazing and Installation Limited”, care monteaza fatade de sticla pentru cladirile zgarie-nori din Canary Wharf, City of London si alte mari zone financiare ale Londrei.

“T&D Glazing and Installation Limited” are in jur de 300 de angajati, intre care circa 250 sunt romani, majoritatea platiti regeste. Conform unor surse autorizate, fratii Timis isi remunereaza angajatii cu sume cuprinse intre 10 si 20 lire pe ora.