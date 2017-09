Intră în vigoare plata defalcată a TVA ! Deocamdată sistemul este opţional

Firmele pot opta de la 1 octombrie pentru plata defalcată a TVA. Specialistii spun ca doar un număr redus de companii va apela la această variantă opțională, mai ales că senatorii au votat recent un amendament la lege care obligă la acest sistem doar societățile care au relații comerciale cu statul. Ei spun ca in general firmele de dimensiuni mici, care au debite restante, ar putea opta pentru acest sistem in dorinta de a beneficia de facilităţile oferite de stat, unul dintre avantaje fiind aplicarea unui impozit pe profit de 5% pentru trimestrul IV al acestui an şi anularea penalităţilor în măsura în care sumele de TVA sunt achitate.

In plus firmele care optează să aplice sistemul începând de la 1 octombrie vor beneficia de conturi gratuite deschise la Trezoreria Statului şi că vor putea obţine extrasele de cont şi online.

Guvernul a adoptat instituirea plăţii defalcate a TVA, opţional de la 1 octombrie 2017 şi obligatoriu de la 1 ianuarie 2018. Proiectul adoptat de senatori urmează a fi dezbătut în plenul Senatului, apoi să fie transmis la Camera Deputaţilor, care este cameră decizională.