INTERVIU cu Bogdan Codrea: „Talentul este abilitatea de a-ți găsi propriul destin.”

Un vechi prieten spunea că talentul este abilitatea de a-ți găsi propriul destin. Unii au talent, alții mai puțin, dar cu siguranță fiecare om are pasiuni. Bogdan Codrea, un tânăr din Țara Lăpuşului performează în mai multe domenii, dar adoră să mixeze.





eMM: De unde a început povestea legată de muzică?



Bogdan: „Am început această activitate de mic. Am început școală de muzică în clasa a 3-a. Am terminat Liceul de Muzica din Cluj-Napoca. În 2012 mi-am achiziționat echipamente de sonorizare și timp de 2 ani am învățat tot, fiind autodidact. De atunci am progresat mult și consider că am ajuns la un nivel în care pot să ofer tot ce își doresc cei care mă contactează pentru evenimente.”





eMM: Ai făcut ceva specializare în muzică?

Bogdan: „Am terminat Liceul de Muzica din Cluj-Napoca și am început Conservatorul. Dar am studiat pe cont propriu Beatmatching sau pitch cue (cum sa mixezi piese), compoziția muzicală electronică, și totul despre: teorie muzicală, Înțelegerea și folosirea unui DAW (digital audio workstation), mixaj și masterizare.”





eMM: Cât e pasiune şi cât e muncă atunci când faci muzică?

Bogdan: „Activitatea mea în domeniul muzicii nu se identifică drept muncă, pentru mine e o pasiune. În acest domeniu mă simt în largul meu, chiar dacă nu îmi place să vorbesc foarte mult în general, prin muzică pot să fac acest lucru fără trac.”







eMM: Care dintre proiectele derulate ţi s-a părut cel mai dificil?

Bogdan: „Am proiecte tot timpul în derulare. Unele durează mai puțin, altele mai mult, în funcție de inspirație. Și aici mă refer în special la piesele la care lucrez, dar ca proiecte mai mari, pot să spun ca deținerea unui club în Baia Mare, managerierea lui și activitatea de DJ în acel club a fost unul dintre cele mai frumoase și solicitante.”







eMM: Privit “din exterior” totul pare superficial. E uşor sau e greu?

Bogdan: „Lucrez cu toate tipurile de clienți. Evit agresivitatea. Dar un DJ bun trebuie să știe să se adapteze cerințelor. Un DJ neexperimentat nu are posibilitatea de a se mula pe cerințele clienților chiar dacă ele apar în timp ce performezi. Secretul este pasiunea. Dacă iți place ce faci, o vei face întotdeauna bine. Mulți clienți sunt interesați de la bun început de preț. Asta e prima întrebare pe care o adresează. Un DJ nu doar învârte de butoane sau pune muzică de pe un laptop. Un DJ citește oameni, după care îi face să râdă, să plângă, să fie euforici, să dea din cap, să sară.”







eMM: Care e cea mai importantă performanță a ta?



Bogdan: „ Premiul 2 la un concurs internațional de remix. Cu piesa: ”





eMM: De ce ai ales această profesie?

Bogdan: „Am cochetat cu asta de mult. În primul rând, m-a atras compoziția muzicii electronice. După care mi-am dat seama că a fi DJ și compoziție de muzica electronică sunt strâns legate. Adică pentru un compozitor de EDM trebuie să știi să faci pe DJ-ul și invers. Am avut propriul meu club în care eram și DJ. E foarte frumos, pentru că nu ți se impune ce gen de muzică să pui. ”



eMM: Faci pregătire în mod regulat ca să fii mereu la curent cu ultimele știri legate de profesia ta?

Bogdan: „În acest domeniu este strict necesar să te pregătești mereu. Eu personal sunt abonat la câțiva DJ mari care prin blogurile lor mă țin la curent cu tot ce e nou. Pe lângă acest lucru, explorez internetul în căutarea noului.”



eMM: Care sunt ultimele schimbări din domeniul tău? Vor avea loc schimbări care îți vor afecta afacerea?

Bogdan: „Muzica e în continuă schimbare și de multe ori în acest domeniu vechiul devine nou. Prețurile diferă de la eveniment la eveniment. Nu prea îmi place să negociez. Dar în viața asta am învățat ca totul se vinde și se cumpăra cu un preț corect.”

eMM: Ce dorești să îmbunătățești la tine?

Bogdan: „Tot timpul este ceva de îmbunătățit. Cred că nu ofer destul timp pentru a aprofunda domeniul și noutățile, atât îmi doresc și ar trebui să lucrez puțin la latura emotivă.”



eMM: Ce ai dori să le transmiți celor care te cunosc și ce trebuie să facă pentru a te aduce la un eveniment?

Bogdan: „Le mulțumesc tuturor celor care m-au susținut de-a lungul timpului. Pentru a merge la un eveniment, este suficient să îmi scrie pe pagina de facebook”