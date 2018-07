Infecţia cu virusul West-Nile, confirmată în România. Sfaturi de la specialişti cum să te fereşti de boală

Tinand cont de contextul epidemiologic existent la nivel european cu confirmarea pana la da de 20.07.2018 a 19 cazuri de infectie cu virus West –Nile in Grecia, Italia, Romania si Ungaria;

Confirmarea in Romania pana in data de 24.07.2018 a 5 cazuri de meningo – encefalita cu virus West Nile;

Conditii meteorologice favorabile dezvoltarii vectorilor prin ploi, perioade de incalzire, inundatii

Directia de sanatate publica Maramures transmite urmatoarele informatii si recomandari generale pentru populatie

Tantarii transmit agenti patogeni care produc imbolnaviri la om si la animale. Bolile cele mai raspandite sunt arbovirozele, dintre acestea facand parte si infectia cu virusul West Nile.

Pentru a-si depune ouale femelele de tantari se hranesc cu sange. In timp ce se hranesc cu sange ele se infecteaza cu agenti patogeni de la om sau animale sau ii transmit acestora.

Tantarii traiesc si se dezvolta in preajma noastra, unde ii gasim fie sub forma de larve(oua), fie sub forma adulta. Larvele de tantari se gasesc:

– in apa acumulata in subsolurile blocurilor;

– in apa care nu se scurge din canalizarea infundata;

– in baltile care se formeaza in apropierea locuintelor, din apa care curge din conductele sparte si din alte instalatii neintretinute;

– in apa de ploaie pastrata in butoaie/vase in curte; –

– in apa acumulata in recipiente vechi aruncate la intamplare in preajma locuintelor (cutii de conserve, cauciucuri de automobile, jucarii etc); –

– in apa din gropile si santurile de pe santiere sau din locuri unde s-a lucrat la instalatii.

Tantarii adulti zboara in preajma locuintelor, mai ales dimineata devreme sau in amurg, cautand posibilitatea de a se hrani cu sange. Tantarii, pentru a se hrani cu sange, intra in locuinte prin ferestrele lasate deschise, prin casa scarilor, prin orificiile de aerisire unde pot ramane peste noapte. In timpul zilei se adapostesc in locuine, subsoluri, poduri, cotete, grajduri, magazii, frunzisul copacilor.

Tantarii pot fi impiedicati sa se inmulteasca in preajma oamenilor prin:

evacuarea apei din subsoluri;

repararea instalatiilor de apa si canalizare din subsoluri si din apropierea locuintelor;

prin renuntarea la pastrarea apei in butoaie in curte sau sa le protejam de accesul tantarilor acoperindu-le bine cu capace potrivite;

evitarea aruncarii la intamplare a obiectelor care nu ne mai trebuie si in care apa poate stagna (cutii de conserve, cauciucuri de automobile, jucarii etc);

indepartarea permanenta a gunoaielor menajere in care se adapostesc tantarii;