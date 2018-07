A început operaţiunea de salvare a celor 12 băieţi şi a antrenorului lor de fotbal captivi în peştera inundată din Thailanda- FOTO

În Thailanda a început duminică operaţiunea de salvare a celor 12 băieţi şi a antrenorului lor de fotbal rămaşi captivi într-o peşteră inundată din nordul ţării, au anunţat autorităţile locale citate de AFP, Reuters şi dpa.

[BBC News] The mission to rescue 12 boys and football coach began at 10:00 on Sunday (03:00 GMT)

👉 LIVE REPORTING: Thailand cave rescue https://t.co/2D2xUjbjf5 #ThamLuang #13ชีวิตรอดแล้ว #ถ้ำหลวง #Thailand pic.twitter.com/Xy6LQ75GAj

