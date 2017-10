Începe Sărbătoarea Castanelor! Ediţia din acest an se desfăşoară până pe 15 octombrie

Ediţia din acest an a Sărbătorii Castanelor este una care se va desfăşura pe o perioada mai lungă decât precedentele şi va avea un program artistic mai amplu. Este hotărârea pe care au adoptat-o consilierii locali ai municipiului BaiaMare, întruniţi în şedinţa de îndată, pentru a aprobă prelungirea intervalului în care va avea loc evenimentul, dar şi rectificarea bugetului Teatrului Municipal Baia Mare, instituţie care va organiza ediţia din acest an a Festivalului Castanelor.

Autorităţile locale dau asigurări că în ciuda dificultăţilor întîmpinate, evenimentul se va desfăşura în condiţii normale

„Cu toate denigrările, cu toate interesele unora de a nu se face Festivalul Castanelor, îl vom face și îl vom face la cotele și la nivelul pe care băimărenii și-l doresc. Am dorit foarte mult să așezăm lucrurile din punct de vedere legal, bugetar, organizatoric și administrativ în cea mai corectă manieră, astfel încât să putem să ne desfășurăm cu tot ceea ce înseamnă organizare și toate chestiunile ce țin de amplasarea comercianților, promovare, amplasare de scene, contactare și contractare a artiștilor. Având în vedere că Municipiul Baia Mare deține o instituție de cultură, Teatrul Municipal, am considerat că în această situație legală prin care nu externalizăm unei societăți organizarea evenimentului, ci vom face într-un mod intern acest lucru am decis că Teatrul va organiza Festivalul Castanelor, cu coordonarea noastră. Discutând și cu comercianții, discutând și cu consilierii locali discutând și cu comercianții care dețin spații atât pe bulevardul Unirii cât și în Centrul Vechi, nu doar cei care vin în mod ocazional, am decis să vă propun ca Festivalul Castanelor, în formula artistică și comercială pe care băimărenii o știu, să se desfășoare în acest weekend, respectiv vineri, sâmbătă, duminică, atât în Centrul Vechi cât și pe bulevradul Unirii, și să completăm programul cu evenimentele pe care le vom desfășura exclusiv în Centrul Vechi, la finele sătpămânii viitoare, în perioada 13-15 octombrie.”a spus primarul municipiului Baia Mare , Catalin Chereches.

Având în vedere că programul artistic a fost prelungit, săptămâna viitoare comercianții ocazionali care vor participa la Festivalul Castanelor vor putea să își amplaseze tarabele pe Podul Viilor, strada Crișan, în Piața Păcii, dar și în parcarea din zona Casei Căsătoriilor sau pe strada Gheorghe Șincai.

Ediția din acest an a Festivalului Castanelor are alocat un buget de 1,7 milioane lei,din care 130.000 de lei reprezenta sponsorizările obținute de Administrația Publică Locală în vederea organizării evenimentului. Inițial, suma propusă pentru desfășurarea Festivalului Castanelor se ridica la 2,4 milioane lei, astfel ca se va face si ecoonomie, banii rămași urmand sa fie redirectionati către Poliția Locală (100.000 de lei), Direcția de Dezvoltare Publică din cadrul Primăriei Baia Mare (200.000 de lei), pentru dotarea cu mobilier și calculatoare a școlilor din municipiu dar și pentru demararea lucrărilor construirii unui Cămin de bătrâni.

„Facem un Festivalul al Castanelor mai amplu ca și desfășurare și mai ieftin și îmi doresc să alocăm din economie fondurile necesare pentru mobilierul de la școli. Vreau să alocăm bani pentru tot ceea ce înseamnă clase dotate cu calculatoare, respectiv laboratoare de informatică pentru toate școlile generale din municipiu pentru că există o obligație, respectiv o îndrumare a celor de la Ministerul Educației ca examenul de capacitatea să fie susținut și la tehnologia informației. De asemenea, vom demara proiectul de construire a Căminului de bătrâni, prin reabilitarea și extinderea sediului Clubului Sportiv Minaur de pe Valea Roșie. Așadar, Festivalul Castanelor se va așeza într-o manieră foarte echilibrată spre diferite dorințe ale participanților dar și spre cei care își doresc mobilier pentru școli” a mai spus Cătălin Cherecheș, primarul municipiului Baia Mare.

Programul festivalului cuprinde la finele acestei săptămâni, în Centrul Istoric al municipiului Baia Mare un spectacolul dedicat copiilor a celor de la Gașca Zurli (vineri, 6 octombrie), Opera Națională din Cluj (sâmbătă, 7 octombrie) și Regal Folcloric (duminică, 8 octombrie). De asemenea, pe bulevardul Unirii, fiecare concert programat pentru perioada 6-9 octombrie va fi deschis de o trupă locală. Vineri, pe scenă va urca Alina Eremia și Dorian Popa, sâmbătă Delia, Cargo și What`s UP, mai apoi duminică Andra, Carla`s Dreams și Ruby. B.U.G. Mafia, Elena Gheorghe și Holograf vor fi pe scena amenajată în Centrul Istoric al municipiului Baia Mare în 13 octombrie. Ziua următoare este dedicată celor de la Zdob și Zdub, Lidia Buble și Vescan, urmând ca în ultima zi a Festivalului Castanelor să concerteze Thomas Anders, Direcția 5 și Nicoleta Nucă.