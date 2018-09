Începe cea de-a noua ediție a Festivalului Bunei-Dispoziții în Baia Mare

Începe cea de-a noua ediție a Festivalului Bunei-Dispoziții – FESTIVALUL STAGE

19-23 septembrie, Cinema Dacia

Deschiderea oficiala Miercuri, 19 septembrie, ora 10,00 Cinema Dacia

Toamna se numără bobocii! La Festivalul Stage, se numără elevii iubitori de teatru, care se adună la Cluj-Napoca pentru a-și etala pe scenă talentele într-ale artei spectacolului. Astfel, în perioada 17-23 septembrie 2018, cea de-a noua ediție a festivalului noi surprize îi așteaptă atât pe participanți, cât și pe clujenii care se vor afla în public. Stage Festival aduce un gen unic în peisajul festivalurilor de teatru amator, și anume, music hall-ul, pentru al doilea an consecutiv.

Scena din cadrul Cinema Dacia va găzdui peste 15 de trupe în festivalul concurs, din 5 țări, ajungându-se astfel la un număr de 207 de participanți.

STAGE International Youth Theater Festival a primit distincția EFFE LABEL- REMARKABLE FESTIVAL 2017-2018. EFFE LABEL este o recunoaștere a valorii festivalului, oferită de către Asociația Festivalurilor Europene (EFA care de peste 60 de ani reunește 100 de festivaluri din peste 60 de tari ) co-finanțată de Comisia Europeană, festivalurilor care aduc contribuție în dezvoltarea și diseminrea valorilor culturale universale, schimburi de experiență și multiculturalitate. Este o distincție anuală, acordată celor mai relevante festivaluri din lume.

Unicitatea distincției EFFE LABEL 2017-2018 vine din faptul că Festivalul Stage este un festival de teatru amator pentru adolescenți, fiind unicul festival de teatru amator premiat de EFA.

Editia a 9-a aduce o premiera in lumea teatrului pentru liceeni, lansarea antologiei de texte dramatice scrie de catre participantii la STAGE Festival, de-a lungul celor 8 editii, ”Despre praf și alte specii de pești”. Antologie de texte dramatice, coordinator Radu Țuculescu

Juriul STAGE Festival

Președinte Radu TUCULESCU – dramaturg, critic de teatru, regizor. A publicat volume de teatru și de critică teatrală. Piesele sale sunt traduse în engleză, italiană, cehă, franceză, maghiară, ebraică etc. A condus trupe studențești de teatru cu care a jucat în țară și la festivaluri internaționale din Italia, Franța, Maroc, Ungaria, Polonia, Canada, Turcia, Cehia etc. A susținut workshopuri de pantomimă și mișcare scenică la Napoli, Casablanca, Saint-Louis, Ankara, Wroclav, Hrudim, Pecs etc. A montat la Teatrul NaȚional din Sibiu și din Tg.Mures. A primit premii naționale și internaționale pentru regie, scriere dramatică și pantomimă.

Ioan-Pavel AZAP – critic de film, doctorant. Autor a numeroase cărti dedicate filmului românesc și universal. Prezent în numeroase jurii naționale și internaționale. Specialist în filmul romanesc, comentator la zi al artei cinematografice românești și internaționale. Laureat cu numeroase premii de specialitate.

Ionica POP – Conf.Univ. Dr.la Academia de Muzică ”Gheorghe Dima” Cluj, absolvent de compoziție și regie de operă. Specialist în arta scenică muzicală, gen complex de interpretare actoricească și muzicala. Operele sale se joaca pe diverse scene naționale și internaționale. Susține conferințe de specialitate la Academii din Germania, Israel, Danemarca etc.

Premiile STAGE FESTIVAL :

Marele Premiul al Festivalului STAGE – Trofeul STAGE Premiul pentru interpretare feminină rol principal LA CASA PANE Premiul pentru Scenografie și Decor AZARIA FOOD Premiul pentru interpretare masculină rol principal LA CASA PANE Premiul pentru interpretare feminina rol secundar Premiul pentur interpretare masculina rol secundar, Premiul pentru Regie, Premiul Juriului si Premiul de Popularitate acordat prin vot de către spectatori.

Și anul acesta, Festivalul STAGE va acorda TROFEUL STAGE, creat de către designerul Cristian Cheșuț-Prof. Univ Dr.- Prorector Universitatea de Artă și Design Cluj.

În cadrul festivalului sunt 2 workshop-uri care au fost gândite în așa fel încât să atingă orice punct de interes care este în strânsă legătură cu teatrul. Isotria pesonajului (teatru, film, desena animate) susținut de Adrian Barbu(sîmbata, 22 septembrie, ora 12,00-13,00 și Perceptie, Corp si Spatiu in teatru/ Impro, Expression and Perception by Doru Rus, Alexandru Jurcan, Mihai Gligan (Miercuri, 19 septembrie, ora 17,00-18,30)

Duminică 23 septembrie, Cinema Dacia, ora 10,0-11,00-Festivalul Internațional STAGE se încheie cu spectacolul surpriza ” Călătorie prin opera scriitorului/ travelling by writting ( texte dramatice din opera lui Radu Țuculescu)

Premierea castigatorilor va fi dumincă 23 septembrie, ora 11,00- la Cinema Dacia

STAGE International Youth Theater Festival- Festivalul Bunei Dispozitii este organizat din 2010 la Cluj de Fundatia Parinti din Romania

Festivalul International STAGE pune Clujul pe harta culturii prin și pentru adolescenți și crește notorietatea și vizibilitatea orașului. Este un festival multicultural, care de peste 8 ani prezintă spectacole în limba maghiară, franceză, germană, engleză, sârbă, croată, bosniacă, bulgară, și evident română.

STAGE nu este doar un festival, este o comunitate omogenă de tineri creativi, talentați, responsabili social, implicati. Stage este singurul festival organizat de liceeni pentru liceeni, unde liberatea de manifestare și de decizie asumată se întâlnesc cu creativitatea și buna dispozitie. STAGE e viu, liber, creativ și dedicat tinerilor și este festivalul care crează o legătură puternica între educație și cultură, care pune accentul pe învațare participativă, spațiu creativ și dezvoltarea personală prin actorie, regie, și scriere dramatică.

Stage este un pas în dezvoltarea culturală a comunității, a abilităților de comunicare și viață pentru adolescentți și propune o ”cheie nouă” pentru educație, una activă, racordată la nevoile tinerilor si la schimbările sociale. Educația poate fi prin teatru și teatrul este parte din educație.