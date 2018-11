În Tăuții Măgherăuș a fost inaugurat cel mai înalt catarg din Transilvania – FOTO

O acțiune impresionantă a avut loc joi, 29 noiembrie, în Tăuții Măgherăuș, acolo unde autoritățile locale au înălțat cel mai înalt catarg din Transilvania. Primarul oraşului, Anton Ardelean, a arătat că, pe acest catarg cu o înălţime de 27 de metri este arborat un drapel tricolor lung de nouă metri şi lat de şase metri, cu o suprafaţă de 54 de metri pătraţi.



În debutul acțiunii, Fanfara orașului Tăuții Măgherăuș a intonat imnul României, după care un sobor de preoți au sfințit catargul și drapelul tricolor. La eveniment au participat prefectul de Maramureș, Vasile Moldovan, dar și președintele Consiliului Județean, Gabriel Zetea, care au depus coroane de flori la Monumentul Ostașului Român din Tăuții Măgherăuș.



După cuvântul primarului din Tăuții Măgherăuș, Anton Ardelean, care a arătat că și-a dorit ca lucrările la acest catarg să fie finalizate în preambulul Zilei Naționale a României, autoritățile județene au felicitat inițiativa administrației locale. În mesajul transmis locuitorilor din Tăuții Măgherăuș, șeful administrației județene, Gabriel Zetea a felicitat una dintre cele mai harnice comunități locale maramurșene pentru modul în care întâmpină sărbătoarea Centenarului Marii Uniri a României.



”În fața Primăriei din Tăuții Măgherăuș și în prezența a numeroși reprezentanți ai comunității locale s-a sfințit drapelul României. Acesta este un alt deziderat al Consiliului Județean Maramureș, acela ca, în centru fiecărei comunități maramureșene să fluture un steag în culorile naționale. Am demarat deja acest proiect la nivelul județului Maramureș și sperăm să îl implementăm în cel mai scurt timp, în parteneriat cu administrațiile locale din județ. Și mă bucur în mod special că am reușit ca, în pragul Centenarului Marii Uniri a României, acest lucru să fie deja realizat în Tăuții Măgherăuș. Am ținut să îl felicit atât pe primarul orașului Tăuții Măgherăuș, Anton Ardelean, cât și întregul Consiliu Local pentru succesele și proiectele implementate în acest an. Ferice de comunitatea în fruntea căreia se află români patrioți și felicitări administrației locale pentru modul în care s-au pregătit pentru celebrarea Centenarului Marii Uniri”, a declarat președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea.