Helda Parts deschide Noul Centru de solutii Tehnice in Baia Mare

Azi, 03.09.2018 Helda Parts s.r.l. deschide la cererea clientilor, noul Centru de Solutii Tehnice din Baia Mare pe strada Margeanului nr. 3. Programul de activitate este intre 8.00-16.00 de luni pana vineri.

Echipa Helda Parts va asteapta cu solutii si produse profesionale pentru proiecte sau probleme tehnice precum rulmenti, curele, lanturi, suruburi, scule aschiertoare, materiale de uz tehnic, metale colorate, pneumatica, furtunuri hidraulice si multe altele.

Produsele comercializate provin de la firme de prestigiu si sunt de calitate premium, iar cele peste 6000 de repere disponibile acum in noul centru raspund cerintelor tehnice de mentenanta din industie si agricultura. Echipa noastra are o vasta experienta in comercializarea de produse industriale, iar expertiza tehnica permite identificarea corecta a necesitatilor clientilor si livrarea in cele mai bune conditii a produselor solicitate.

Helda Parts srl este o societate romaneasca cu capital integral privat, deschisa in Baia Mare in anul 2012 cu primul punct de lucru pe str. Vasile Lucaciu 153 vizavi de platforma IMMUM. Specializata in identificarea si comercializarea de produse tehnice profesionale, echipa tanara a societatii este mereu preocupata sa dezvolte gama de produse si sa puna la dispozitia clientului cele mai noi solutii tehnice in domeniu.

Va astetam sa ne vizitati pe:

Str. Margeanului nr. 3 – 0751 511 552

Str.Vasile Lucaciu nr. 153 – 0743 812 463

sau sa ne scrieti pe adresa de email: [email protected]