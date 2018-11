Handbal. Liga Națională: CSM București – Minaur Baia Mare. O înfrângere rușinoasă pentru băimăreni

Vineri, de la ora 18:00, în etapa a 11-a a Ligii Naționale de handbal masculin, Minaur Baia Mare a înfruntat-o pe CSM București. Meciul s-a încheiat într-o manieră rușinoasă pentru formația din Baia Mare, pierzând la 9 goluri diferență. Scorul final fiind 35-26 pentru CSM București

CSM București este pe locul 1 în Liga Națională după acest meci, la egalitate de puncte cu echipa HC Dobrogea Sud Constanța, dar are și are un joc mai puțin disputate. Echipa antrenată de Paulo Pereira a avut un parcurs aproape perfect până în acest moment, având un bilanț de 9 victorii și un rezultat de egalitate, înregistrat în 4 octombrie la Focșani, scor 23-23. CSM București este singura formație, de altfel, care nu a pierdut încă vreo partidă în acest sezon, având două succese și în Cupa Challenge. Antrenorul încă mai are de lucrat la închegarea relațiilor de joc după multe schimbări în vară, dar echipa începe să se lege pe măsură ce rezultatele pozitive se adună. CSM București a disputat patru meciuri pe teren propriu în Liga Națională, iar diferențele la care s-a impus au fost încreștere, de la 4 goluri cu CSM Făgăraș (26-22), ajungându-se la 10-11 goluri cu HC CS Buzău (33-23) și Potaissa Turda (35-24).

Minaur Baia Mare se află pe loc de play-off după această partidei de la București (locul 8). Echipa lui Raul Fotonea intră însă într-o perioadă foarte dificilă, având ceva probleme medicale pentru acest meci, în condițiile în care nu are o bancă de rezerve extrem de solidă. În cele patru meciuri din deplasare de până acum, Baia Mare a obținut un singur punct, la Făgăraș, și acela cu cântec. În precedenta deplasare, maramureșenii au cedat neașteptat, cu 35-33 în fața Științei Bacău.

În ultima partidă directă dintre cele două formații jucată în București, în primăvară, CSM s-a impus cu 41-26.

Clasamentul după acest meci:

foto: arhivă