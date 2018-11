Guvernul României a aprobat azi schema de ajutor de stat pentru investiţia Universal Alloy Corporation din Tăuţii Măgherăuş

Guvernul Romaniei a aprobat azi schema de ajutor de stat pentru investitia Universal Alloy Corporation din Tautii Magheraus, langa Aeroportul International Maramures.

Investitia totala va fi de aproximativ 130 de milioane de euro iar Statul Roman va contribui efectiv cu aproape 40 de milioane de euro.

“Vorbim despre cea mai mare investitie privata aprobata de catre Guvernul Romaniei si sunt mandru ca se va face in Maramures.

Vreau sa multumesc public domnului presedinte Liviu Dragnea pentru sprijinul constant acordat acestui proiect inca din anul 2017 si apoi domnului ministru Eugen Teodorovici pentru implicarea directa.

Am avut in acest an in calitate de presesinte al Consiliului Judetean Maramures , alaturi de reprezentantii UAC, intalniri succesive la Bucuresti cu reprezentantii Guvernului pentru depasirea tuturor obstacolelor si putem spune azi cu mandrie : Da! Se poate! Cu profesionalism si rabdare in Maramures lucrurile se schimba in bine”, a spus Gabriel Zetea, preşedintele Consiliului Judetean Maramures.

Intreaga zona de langa investitia UAC si Aeroportul International Maramures va deveni incet polul de dezvoltare economica a judetului.