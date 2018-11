Gheorghe Turda și-a dus iubita în satul natal, Săpânța

Relația dintre Gheorghe Turda și iubita lui mai tânără cu 23 de ani pare să fie din ce în ce mai serioasă! Îndrăgitul solist de muzică populară a făcut de curând un pas important în ceea ce o privește pe Nicoleta, aceasta mergând alături de artist să-i cunoască acestuia familia. Invitați în cadrul unei emisiuni, cei doi au vorbit despre modul în care a decurs întâlnirea.

În luna martie a acestui an, cântărețul de muzică populară Gheorghe Turda a împlinit 70 de ani, însă, pentru el, vârsta nu reprezintă un impediment la capitolul „dragoste”. Încă din toamna trecută, îndrăgitul interpret folcloric a reușit să cucerească inima Nicoletei Voicu, colega lui de breaslă cu 23 de ani mai tânără. De atunci, cei doi sunt de nedespărțit, apărând mereu împreună la diverse evenimente și, mai mult decât atât, Gheorghe Turda a făcut de curând și un pas important în relația lor.

Cântărețul și-a dus iubita în satul natal, Săpânța, din Maramureș, pentru a o prezenta familiei sale. Cei doi au dezvăluit modul în care a decurs întâlnirea, Nicoleta mărturisind că s-a simțit primită cu brațele deschise. Artiștii de muzică populară trăiesc o adevărată poveste de dragoste, în ciuda diferenței de vârstă dintre ei, și au decis să se și mute împreună, în vara acestui an.

„De curând am fost la Săpânţa, tot acasă e mai frumos. Am fost împreună de vreo 2-3 ori acolo”, a explicat cântăreţul Gheorghe Turda. Nicoleta Voicu a susținut, de asemenea, că familia partenerului ei a primit-o cu braţele deschise. „Prima întâlnire a fost emoţionantă. Sunt foarte fericită că am empatizat unii cu ceilalţi şi nu a fost ceva forţat, de acceptare sau să ne obişnuim în timp”, a adăugat și iubita lui Turda, la Pro TV.

Între Gheorghe Turda și Nicoleta Voicu, în vârstă de 47 de ani, este o diferență de 23 de ani.

„Ne-am întâlnit cu mulţi ani în urmă, prin prisma meseriei. Din ianuarie am dat curs unor mesaje şi telefoane, ne-am văzut mai des să ne cunoaştem mai bine. Deja locuim împreună, sunt o femeie hotărâtă. Trebuie să ţii cont de tine şi ce îţi doreşi tu”, a mai declarat Nicoleta Voicu, conform click.ro.

După ce soția lui, Elisabeta Turda, a pierdut lupta cu leucemia în urmă cu nouă ani, Gheorghe Turda nu se mai gândește la căsătorie, deși are o relație de ceva vreme cu Nicoleta. Solistul și soția lui au fost împreună 37 de ani, mai scrie click.ro.

„Am fost căsătorit o singură dată şi soţia mea nu va fi înlocuită cu nimeni. Ea seamănă foarte mult cu soţia mea, ca poziţie artistică, şi fetele mele o iubesc. Nu are sens să ne căsătorim, nici ea nu vrea, nici eu”, declara cântărețul, în urmă cu ceva vreme.