Gest demn de laudă: Angajatul unei spălătorii a găsit 13.000 de euro într-o maşină şi i-a returnat

Angajatul unei spălătorii auto din Oradea a găsit 13.000 de euro, pe care şoferul i-a uitat în maşină. Acesta i-a predat banii proprietarului, spunând că a învăţat de la părinţi un lucru important: ”Să nu iei niciodată ce nu e al tău”

Stelian Chirică are 22 de ani şi provine dintr-o familie numeroasă, el mai având acasă 15 fraţi şi surori. În urmă cu două luni s-a angajat la o spălătorie din Oradea împreună cu fratele său, Gabriel.

”Într-o zi a venit un client şi mi-a cerut să spăl maşina, interior şi exterior. A golit maşina de bunuri şi le-a depozitat la noi şi eu m-am apucat de lucru, am aspirat în interior, sub banchetă, aşa cum se face, şi au căzut banii afară. Erau 13.000 de euro. L-am anunţat pe şeful meu şi i-am spus să îi dăm înapoi. A venit şoferul să îşi ia maşina şi era foarte supărat că a pierdut banii, dar noi l-am liniştit şi i-am spus că i-am găsit noi. A fost foarte bucuros că nu se aştepta să îi mai găsească. Eu nu m-am gândit să îi iau banii, pentru că nu erau ai mei, nu eu am muncit pentru banii ăştia. Aşa m-a învăţat mama, ce găsim să dăm înapoi, că nu este al nostru, nu noi am lucrat pentru banii ăia. Aşa este corect, niciodată nu ai voie să iei ce nu este al tău”, a declarat Stelian.