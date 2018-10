GÂLCEAVĂ POLITICĂ pe tema instituţiei ”Regele Mihai I” Pentru ce plătim 860.000 de euro?

Proiectul privind înfiinţarea Instituţiei Regele Mihai I, pentru care statul român ar urma să asigure anual o finanţare de 860.000 de euro, a stârnit dezbateri aprinse în plenul Camerei Deputaţilor. Grupurile parlamentare PMP şi USR au criticat iniţiativa PSD-ALDE invocând fie o ”decenţă cu privire la nevoile acestei ţări, care are încă şcoli cu wc în curte”, fie o politizare nepotrivită a Coroanei Române sau memoria istorică ”odioasă” a lui Carol al II-lea.

Plenul Camerei Deputaţilor a dezbătut luni, pe articole, proiectul privind înfiinţarea Instituţiei pentru Promovarea Valorilor Naţionale ”Regele Mihai I”, ca autoritate administrativă autonomă, cu personalitate juridică, sub control parlamentar, finanţată de la bugetul de stat şi din venituri proprii. Votul final ar urma să fie acordat în şedinţa de miercuri a deputaţilor.

Deputatul PSD Alexandru Bălănescu a pledat pentru adoptarea legii apreciind că proiectul iese din canoane. ”Nu este o lege socială, nici una economică, este un proiect care are în vedere valorile naţiunii, ale poporului român”, nu este un proiect cu conţinut politic, ci unul care ajută la propăşirea neamului românesc”.

Deputatul PMP Emil Paşcan a spus că formaţiunea sa nu are cum să voteze un asemenea proiect ”revoltător”.

”E un proiect interesant din punct de vedere simbolic, emoţional. Nu înţelegem, cu tot respectul pentru memoria Regelui Mihai – din păcate azi avem parte doar de epigoni ai Casei Regale, care se sfâşie între ei. Nu înţelegem de unde s-a inventat această sumă de 860.000 de euro pe an, alocate acestei instituţii create din pix, la fel cum am creat acel Institut de Studiu al Culturii Levantului, de care nu am mai auzit nimic de la înfiinţarea sa. Se cuvine să păstrăm o anumită decenţă în raport cu nevoile acestei ţări, noi avem şcoli cu veceu în curte, vai de mama lor, se prăbuşeşte casa lui Brâncuşi şi noi inventăm o nouă instituţie în Palatul Elisabeta,” a declarat Paşcan.