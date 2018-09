Fotbal feminin. CS AS Independenţa Baia Mare joacă duminică cu Vasas Femina FC Odorheiu Secuiesc

În etapa a treia a Ligii I de fotbal feminin, “Domniţele râului” primesc vizita vicecampioanei editiei trecute, Vasas Femina FC Odorheiu Secuiesc.



În etapa doi, băimărencele au avut jocul amânat la solicitarea adversarelor, AFC Fair-Play Bucureşti, astfel încât au programat un amical cu ACS Fortuna Becicherecu Mic, disputat la Oşorhei (Bihor). Rezultat: 3-3 (1-1).

Jocul de duminică începe la ora 11.00, pe stadionul din Recea, şi se anunță deosebit de dificil.

Formația din Harghita are în componenţă jucătoare internaționale din România și Moldova. Practic fiecare sportivă din primul “11” are numeroase convocări la naționalele under 17, 19 sau de senioare.