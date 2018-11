Fotbal. Cupa Satelor. Rezultatele turneului din Săsar

Al treilea turneu pentru Grupa 2 din cadrul Cupei Satelor în Maramureș a avut loc ieri, în sat Săsar, în organizarea echipei din Săcălășeni.

Șase meciuri au avut loc ieri pe terenul din sat Săsar în cadrul Cupei Satelor în Maramureș, turneu organizat de echipa din Săcălășeni. Până la turneul final județean, care va avea loc în primăvară, mai sunt de disputat ultimele două turnee în grupe: azi, la Seini, pentru Grupa 1, respectiv luni, la Copalnic Mănăștur, pentru Grupa 2. Din Grupa 3 s-a calificat deja pentru turneul final județean echipa din Ocna Șugatag.

REZULTATE

Turneul I

Grupa 1: Fărcașa – Cicârlău 1-2, Băița de sub Codru – Mireșu Mare 9-0, Cicârlău – Mireșu Mare 9-0, Fărcașa – Băița de sub Codru 0-1, Băița de sub Codru – Cicârlău 1-3, Mireșu Mare – Fărcașa 0-5;

Grupa 2: Copalnic Mănăștur – Recea 0-1, Groșii Țibleșului – Săcălășeni 1-3, Recea – Săcălășeni 1-0, Copalnic Mănăștur – Groșii Țibleșului 3-0, Groșii Țibleșului – Recea 0-2, Săcălășeni – Copalnic Mănăștur 1-1;

Grupa 3: Șișești – Ocna Șugatag 0-3, Ocna Șugatag – Bogdan Vodă 1-1, Bogdan Vodă – Șișești 3-0 (dat fiind că echipa din Șișești a avut în componență și jucători care nu respectă regulamentul competiției, a pierdut jocurile la masa verde);

Turneul II

Grupa 1: Băița de sub Codru – Mireșu Mare 2-1, Mireșu Mare – Fărcașa 0-1, Cicârlău – Băița de sub Codru 5-0, Băița de sub Codru – Fărcașa 2-0, Cicârlău – Mireșu Mare 6-0, Fărcașa – Cicârlău 0-2;

Grupa 2: Recea – Copalnic Mănăștur 1-1, Recea – Săcălășeni 1-2, Groșii Țibleșului – Copalnic Mănăștur 3-1, Groșii Țibleșului – Recea 0-2, Groșii Țibleșului – Săcălășeni 0-1, Copalnic Mănăștur – Săcălășeni 3-0;

Grupa 3: Șișești – Ocna Șugatag 0-5, Bogdan Vodă – Șișești 1-0, Bogdan Vodă – Ocna Șugatag 1-1;

Turneul III

Grupa 1: Mireșu Mare – Fărcașa 0-3, Cicârlău – Mireșu Mare 9-0, Băița de sub Codru – Mireșu Mare 1-0, Cicârlău – Băița de sub Codru 3-0, Cicârlău – Fărcașa 2-0, Băița de sub Codru – Fărcașa 0-0.

Grupa 2: Recea – Săcălășeni 1-0, Groșii Țibleșului – Săcălășeni 1-1, Recea – Copalnic Mănăștur 1-0, Groșii Țibleșului – Recea 2-3, Copalnic Mănăștur – Săcălășeni 0-2, Copalnic Mănăștur – Groșii Țibleșului 2-2.

Grupa 3: Bogdan Vodă – Șișești 3-0, Ocna Șugatag – Bogdan Vodă 1-0, Ocna Șugatag – Șișești 1-0. Cu 14 puncte, Ocna Șugatag câștigă grupa și se califică la turneul final județean.

Turneul IV

Turneul Grupei 1 se joacă azi, 17 noiembrie, de la ora 14.00, la Seini (organizator, Cicârlău).

Turneul Grupei 2 se dispută luni, 19 noiembrie, de la ora 14.00, la Copalnic Mănăștur (organizator, Copalnic Mănăștur).

11 echipe s-au înscris în Maramureș la Cupa Satelor, competiție națională destinată copiilor născuți după 1 ianuarie 2006 (Under 13) din satele și comunele din România. Cele 11 echipe au fost împărțite în trei grupe, fiind planificate turnee de locale. După terminarea acestora, cele trei echipe învingătoare vor participa la un turneu final județean. Câștigătoarea va reprezenta județul Maramureș la etapa regională (1 aprilie – 15 mai 2019), alături de campioanele din Cluj, Bistrița Năsăud, Sălaj, Bihor și Satu Mare. Locul I de la fiecare turneu zonal se va califica la etapa națională (25 mai – 10 iunie 2019).

Proiectul Federației Române de Fotbal se derulează cu sprijinul Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale.