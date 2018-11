Fotbal. Cupa Satelor în Maramureş. Rezultate și programul turneelor viitoare

Trei turnee mai sunt de disputat până la ultimul act al Cupei Satelor în Maramureș, competiție la startul căreia s-au înscris 11 echipe. O competiție națională destinată copiilor născuți după 1 ianuarie 2006 (Under 13) din satele și comunele din România.

Grupele Maramureșului

Grupa 1: Mireșu Mare, Fărcașa, Băița de sub Codru, Cicârlău;

Grupa 2: Copalnic Mănăștur, Groșii Țibleșului, Recea, Săcălășeni;

Grupa 3: Bogdan Vodă, Ocna Șugatag, Șișești;

Turneul I

Rezultatele din Grupa 1: Fărcașa – Cicârlău 1-2, Băița de sub Codru – Mireșu Mare 9-0, Cicârlău – Mireșu Mare 9-0, Fărcașa – Băița de sub Codru 0-1, Băița de sub Codru – Cicârlău 1-3, Mireșu Mare – Fărcașa 0-5;

Rezultatele din Grupa 2: Copalnic Mănăștur – Recea 0-1, Groșii Țibleșului – Săcălășeni 1-3, Recea – Săcălășeni 1-0, Copalnic Mănăștur – Groșii Țibleșului 3-0, Groșii Țibleșului – Recea 0-2, Săcălășeni – Copalnic Mănăștur 1-1;

Rezultatele din Grupa 3: Șișești – Ocna Șugatag 0-3, Ocna Șugatag – Bogdan Vodă 1-1, Bogdan Vodă – Șișești 3-0 (dat fiind că echipa din Șișești a avut în componență și jucători care nu respectă regulamentul competiției, a pierdut jocurile la masa verde);

Turneul II

Rezultate din Grupa 1: Băița de sub Codru – Mireșu Mare 2-1, Mireșu Mare – Fărcașa 0-1, Cicârlău – Băița de sub Codru 5-0, Băița de sub Codru – Fărcașa 2-0, Cicârlău – Mireșu Mare 6-0, Fărcașa – Cicârlău 0-2;

Rezultate din Grupa 2: Recea – Copalnic Mănăștur 1-1, Recea – Săcălășeni 1-2, Groșii Țibleșului – Copalnic Mănăștur 3-1, Groșii Țibleșului – Recea 0-2, Groșii Țibleșului – Săcălășeni 0-1, Copalnic Mănăștur – Săcălășeni 3-0;

Rezultate din Grupa 3: Șișești – Ocna Șugatag 0-5, Bogdan Vodă – Șișești 1-0, Bogdan Vodă – Ocna Șugatag 1-1;

Turneul III

Rezultate din Grupa 1: Mireșu Mare – Fărcașa 0-3, Cicârlău – Mireșu Mare 9-0, Băița de sub Codru – Mireșu Mare 1-0, Cicârlău – Băița de sub Codru 3-0, Cicârlău – Fărcașa 2-0, Băița de sub Codru – Fărcașa 0-0.

Turneul Grupei 2 se va disputa joi, 15 noiembrie, de la ora 14.00, în sat Săsar (organizator, Săcălășeni);

Rezultate din Grupa 3: Bogdan Vodă – Șișești 3-0, Ocna Șugatag – Bogdan Vodă 1-0, Ocna Șugatag – Șișești 1-0. Acesta a fost ultimul turneu pentru Grupa 3. Cu 14 puncte, Ocna Șugatag câștigă grupa și se califică la turneul final județean.

Turneul IV

Turneul Grupei 1 se joacă vineri, 17 noiembrie, de la ora 14.00, la Seini (organizator, Cicârlău).

Turneul Grupei 2 se dispută luni, 19 noiembrie, de la ora 14.00, la Copalnic Mănăștur (organizator, Copalnic Mănăștur).

După terminarea turneelor din grupe, cele 3 echipe învingătoare vor participa la un turneu final. Câștigătoarea va reprezenta județul Maramureș la etapa regională (1 aprilie – 15 mai 2019), alături de campioanele din Cluj, Bistrița Năsăud, Sălaj, Bihor și Satu Mare. Locul I de la fiecare turneu zonal se va califica la etapa națională (25 mai – 10 iunie 2019).

Proiectul Federației Române de Fotbal se derulează cu sprijinul Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale.