Am fost și eu la noul mall. Mai bine rămâneam acasă!

Noul mall a produs o puternică „excitație” printre amatorii de shopping din Baia Mare, dar și cei din localitățile limitrofe. Anunțată cu mult timp înainte, marea deschidere a fost de fapt un „fâs” mascat bine de baloanele festive. Am fost sfătuit de cei care au făcut greșeala de a se buluci din prima zi la magazine să evit zona doarece e „moarte de om”.

Ca cetățean responsabil și cu scaun la cap am ascultat sfaturile bune și am evitat respectiva zonă pînă „a treia zi după scripturi” când mi-am făcut curaj să înfrunt traficul din zonă și o ploaie câinească pentru a mă pune în rând cu lumea.

Încă de la podul pe sub calea ferată am fost uimit de vânzoleala de mașini care mergeau spre mall. M-am îmbărbătat singur și mi-am spus că poate pleacă din oraș că doar e final de săptămână. Cu inima în dinți și multe rugăciuni care să mă apere de șoferii agresivi, am ajuns în parcare. Am sperat degeaba că nu va fi aglomerație pentru că toată lumea avea treabă la noul magazin.

Încă din parcare am fost crunt dezamăgit, dar mi-am spus că poate voi compensa dezamăgirea cu ceva bun de mâncare. NIMIC. Oferta de la Food Court a fost mai mult decât dezamăgitoare și mi-am zis și eu ca șoferii: acolo unde mănâncă multă lume e bună mâncarea. Nimic mai fals: chiar nu aveai de unde să alegi.

Am înfruntat ploaia care cădea mocănește și am intrat în marele magazin care pare să fie punctul de atracție. Un astfel de magazin, dar la scară mai mică am și eu în cartier așa că sunt la curent cu prețurile. Am constat cu stupoare că acestea depășesc cu cel puțin 1,5 lei prețurile pe care le știam eu.

La al treilea magazin în care am intrat după incursiuni prin ploaia tot mai deasă am ajuns la o concluzie simplă și am decis să renunț:

Încă din prima zi a creat ambuteiaje la intrarea/ieșirea din oraș pe una dintre cele mai circulate artere.

Noul mall nu este nou, sunt aceleași magazine ca și în vechiul – cu o singură excepție – dar cu prețuri mai mari.

Nu merită aglomerația, nervii și benzina ca să mergi până acolo pentru că nu este nimic atractiv, în concluzie, mai bine rămâneam acasă.