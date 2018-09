Festivalul Concurs Internațional ”Liviu Borlan” – un regal coral de excepție la Casa Tineretului din Baia Mare

Vineri, 7 septembrie 2018, cu începere de la ora 16.00, iubitorii muzicii corale au participat la un adevărat regal coral organizat la Casa Tineretului din Baia Mare, de către Corala Armonia, sub egida Festivalul Internațional ”Liviu Borlan”. Invitat special al evenimentului desfășurat în an centenar a fost Corul Preludiu, dirijor fiind maestrul Voicu Enăchescu. Proiectul a fost realizat cu sprijinul Consiliului Județean Maramureș și al Primăriei Baia Mare, iar intrarea a fost liberă.

La Festivalul Concurs desfășurat la Casa Tineretului au participat corurile Coro Polifonico Santa Croce din Italia, Gdynia Maritime University din Polonia, Sol Oriens Choir din Ungaria, Schola Cantorum Bialostociensis din Polonia, Corul Sophia din Ucraina, Corul de Femei Conservatorului in Slovacia, Corul Mixt din J.L. Bella – Slovacia, Voices of Orpheus din Bulgaria și Corul Voces din România.

La deschiderea regalului coral au fost prezenți și președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, alături de vicepreședintele Ioan Doru Dăncuș, șeful administrației județene înmânând bustul lui Vasile Lucaciu, respectiv Goerge Pop de Băsești, reprezentanților Corului Armonia și președintelui Voicu Enăchescu.

”I-am felicitat pentru o nouă ediție reușită a Festivalului Internațional Liviu Borlan și am transmis bun venit în Maramureș și în Baia Mare tuturor celor care au ales să ne treacă pragul. Încercăm mereu să fim gazde bune și, de fiecare dată, ne primim oaspeții cu bucurie și plăcere. Am mulțumit Coralei Armonia pentru că a acceptat, și în acest an, ca instituția Consiliului Județean să fie partener al evenimentului, prin punerea la dispoziție a sălii în care au avut recitalurile. Casa Tineretului nu arată încă așa cum ne dorim, însă doar în acest an am preluat clădirea și sperăm că anul viitor condițiile vor fi și mai bune pentru toate activitățile. Acest an este însă unul special, este anul Centenarului, când sărbătorim 100 de ani de la Marea Unire a Transilvaniei cu România, dar sărbătorim și 50 de ani de la înființarea județului Maramureș în actuala sa formă, 50 de ani de când Țările Lăpușului, Chioarului, Codrului și Maramureșul Voievodal s-au unit pentru a forma cel mai frumos județ al României. Și pentru că în acest an trăim în spiritul Centenarului am oferit Coralei Armonia, în numele Consiliului Județean Maramureș, un bust cu Vasile Lucaciu, unul dintre maramureșenii de bază care au luptat cu toții pentru unitatea tuturor românilor. Și tot în numele instituției județene am oferit președintelui Enăchescu un bust cu președintele Marii Adunări Naționale de la Alba Iulia, George Pop de Băsești, pentru a-i aminti de Maramureș și de tot ce înseamnă acest județ minunat”, a declarat Gabriel Zetea, președinte al Consiliului Județean Maramureș.

Programul a continuat și în cursul zilei de sâmbătă, când între orele 14.30 – 15.00 a avut loc Parada corurilor pe traseul McDonald’s – Bulevardul București – Biserica Sfânta Cruce, după care, între orele 15.00 – 16.45, la Biserica Sfânta Cruce s-a desfășurat Gala Laureaților.