Festival Internaţional de Jazz, organizat în Baia Mare

Prima ediție a festivalului internațional de jazz indoor, One Jazz Festival, va avea loc în perioada 9-10 noiembrie 2018 la Teatrul Municipal din Baia Mare.

Ambițiile organizatorilor One Jazz Festival se reflectă prin diversitatea și nuanțarea line-upului compus din artiști consacrați naționali și internaționali:

VINERI 9 NOIEMBRIE 2018

19.00 – Sorin Zlat Band (ROMANIA/BRAZILIA)

20.30 – FINUCCI BROS QUARTET (UNGARIA)

SÂMBĂTĂ 10 NOIEMBRIE 2018

19.00 – Dusha Connection (AUSTRIA)

21.20 – Alex Calancea Band (REPUBLICA MOLDOVA)

Prezentatorul festivalului este Florian Lungu, personalitate de excepție a jazz-ului românesc.

Bilete si informatii pe pagina evenimentului: http://onejazz.ro.

One Jazz Festival 2018 este un festival care nu este finanțat din fonduri publice, ci doar din sponsorizări și donații.

În continuare vă prezentăm câteva informații despre formațiile care vor urca pe scena festivalului:

Balogh Roland – Finucci Bros Quartet (UNGARIA). Roland Balogh, liderul trupei, este câștigător în anul 2009 al concursului de chitară din cadrului celebrului festival de jazz de la Montreux iar pianistul trupei Zoltán, fratele lui geamăn, a obținut în anul 2007 locul 3 la concursul de pian din cadrul aceluiași festival. Roland a fost prezent în top 5 ai celor mai buni chitariști ai anului 2015 în New York. Ultimul succes al carierei lui Roland a fost in 2016, atunci când a obținut marele premiu în cadrul competiției de chitară jazz Six String Theory din Los Angeles. Printre membrii juriului s-au numărat unii dintre cei mai renumiți chitariști de jazz din lume, precum Pat Martino, John Scofield, Mike Stern, Lee Ritenour și Nir Felder.

Sorin Zlat Band (ROMÂNIA). Printre numeroasele premii câştigate de Sorin Zlat, liderul trupei, menţionăm Marele Premiu în cadrul Competiţiei de Jazz din Jacksonville, Florida, Statele Unite ale Americii (2015) (primul pianist de origine română, dar şi primul pianist internaţional care a câştigat acest premiu), Marele Premiu in cadrul Competiţiei de Jazz din Monaco (2013), Marele Premiu în cadrul Competiţiei de Jazz din Montreux (2015). De-a lungul timpului, Sorin Zlat Quartet a cântat pe aceeași scenă alături de nume mari ale jazzului: Lee Ritenour, Ravi Coltrane, Brandford Marsallis, Joey Calderazzo, Tito Puente și Jeff Ballard.

Alex Calancea Band (REPUBLICA MOLDOVA). Alex Calancea este unul dintre cei mai apreciați basiști și aranjori din Republica Moldova. În 2017, Alex Calancea Band lansează albumul „Basul capricios”. Au susţinut concerte la cele mai renumite festivaluri din țară cum ar fi Gărâna Jazz Festival, Bucharest Jazz Festival, JazzTM din Timișoara și Jazz in The Park din Cluj Napoca. În 2018, Alex Calancea Band a aniversat zece ani de activitate printr-o serie de concerte la Haga, Bruxelles, Barcelona și Atena.

Dusha Connection (AUSTRIA). Trio-ul a atras în mod special atenția cu noul său album, MERAK. Prezentarea CD-ului a avut loc în faimosul club de jazz Porgy & Bess din Viena, urmând apoi câteva recitaluri la festivaluri renumite precum Jazz Plaza International Festival of Havana, RARA Festival din Italia și Petrovac Jazz Fest din Montenegro, urmând concertul din această toamnă, la HongKong Jazz Festival. “Merak” dovedește faptul că jazzul clasic poate avea un sound atemporal, nicidecum vechi și cenușiu.