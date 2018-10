Femei de afaceri de succes în Topul Firmelor Maramureşene 2018

La Topul Firmelor Maramureşene 2018, femeile de afaceri din judeţ au demonstrat că sunt cele mai implicate în afacerile pe care le administrează, iar rezultatele nu au întârziat să apară. În acest an, podiumul a fost dominat de doamnele care au obţinut premii pentru munca pe care o fac zi de zi în firmele de succes din Maramureş.

Mihaela Elena Câmpan este una dintre doamnele premiate la Secţiunea microîntreprinderi a topului, obţinând locul întâi cu firma de prelucrare primară a lemnului în care este implicat şi soţul, dar şi fiul ei.

„Meritul acestui onorant loc I in Topul Firmelor Maramureșene, secțiunea microîntreprinderi, este al angajaților noștri, dar în special al celor doi piloni de bază ai firmei, soțul și fiul meu. Doresc să-i mulțumesc în mod deosebit fiului nostru Câmpan Dan-Mihai, deoarece a înțeles că se poate face performanță și în Baia Mare și că nu toți tinerii trebuie să ia calea străinătății. Seriozitatea, munca și perseverența reprezintă cheia succesului în afaceri!”, spune Mihaela Câmpan.



Este implicată 100% în afacerea familiei, dar acest lucru n-a împiedicat-o să studieze. Pentru că la un moment dat avea nevoie de un inginer silvic în firmă, a decis să fie chiar ea cea care se specializează în acest domeniu, chiar dacă avea deja o specializare în Economie.

“Normele legislative prevedeau ca în firmă să fie angajat un inginer silvic şi cum cererea pe piaţă este mare şi la momentul respectiv nu găseam ce căutam, am decis să mă înscriu la Facultatea de Silvicultură. La început am fost privită cu scepticism de către cunoscuţi şi colegi, dar la finalul studiilor am fost şefă de promoţie chiar dacă unii dintre cei cu care împărţeam sala de curs erau angajaţi în domeniul silvic”, explică Mihaela.

Alături de progresul personal şi firma familiei Câmpan a evoluat pozitiv. Acum produce elemente primare care ulterior sunt folosite în industria producătoare de mobilier pentru firme recunoscute la nivel international.

“Satisfacţia este enormă să vezi în magazinele de specialitate sau în reviste glossy mobilier care are componente produse în Baia Mare, Maramureş, în firma ta, să ştii că eşti căutat pentru că oferi calitate, că poţi concura cu firme mult mai mari”, arată femeia de afaceri.

În urmă cu 10 ani, Mihaela Câmpan şi-a dorit să facă ceva şi pentru comunitatea din care face parte şi a ales să se înscrie în Partidul Naţional Liberal unde este co-preşedinte al Organizaţiei Femeilor Liberale (OFL) Maramureş.

“Am simţit că vreau mai mult, că pot mai mult şi îmi doream să ajut comunitatea din care fac parte. Au trecut 10 ani frumoşi, plini de acţiuni pe măsură, satisfacţii, muncă, prietenii legate cu oameni speciali. Politica nu este uşoară, dar este una dintre modalităţile prin care poate fi ajutată comunitatea, societatea în general. În cei 10 ani am învăţat multe, dar sunt convinsă că am fost şi eu la rândul meu un model”, relatează co-preşedintele OFL Maramureş.



Întrebată despre planurile pe care le are în viitor, Mihaela Câmpan zâmbeşte. Ca om de afaceri doreşte să îşi dezvolte firma prin noi investiţii. Ca om politic îşi doreşte ca partidul din care face parte să obţină un scor electoral cât mai bun la viitoarele alegeri, dar şi cât mai multe acţiuni reuşite în beneficiul băimărenilor şi al maramureşenilor.

“Ca soţie şi mamă îmi doresc doar sănătate pentru mine şi familia mea”, a declarat în încheiere femeia de afaceri și politicianul Mihaela Câmpan.