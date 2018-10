Eveniment caritabil pentru bătrânii de la Căminul pentru persoane vârstnice din Baia Sprie

Colegiul National Mihai Eminescu din Baia Mare organizează evenimentul caritabil „ Pod între generații – vizita la Căminul pentru persoane vârstnice din Baia Sprie.”Elevii Colegiului National ”Mihai Eminescu” au strâns la nivel de fiecare clasa donații intre 50 si 100 de lei per clasa.

Tot pentru a strânge fonduri, se va organiza un târg de vânzare cu produse făcute in gospodăriile elevilor care va avea loc vineri, 26 octombrie 2018. Elevii vor vinde produsele in pauze: începând de la 8:50 iar banii strânși vor intra in fondul comun pentru a cumpăra alimente vârstnicilor din cămin.

In paralel elevii vor aduce produse de uz cosmetic: săpun, șampon, șervetele umede la sugestia personalului căminului.

Va așteptăm sa fiți alături de noi atât vineri la târgul din curtea scolii la 8:50 cat si la vizita propriu-zisa care va avea loc marți, 30 octombrie 2018 intre orele 9 si 10:30 – când vom duce pachetele si vom petrece timp cu vârstnicii povestind, cântând si spunând poezii sau ghicitori.