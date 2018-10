Este oficial: Pesta Porcină Africană, confirmată la o gospodărie din localitatea Ieud

Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală a confirmat astăzi, 23 octombrie a.c., diagnosticul de pestă porcină africană la probele trimise de către DSVSA Maramureș.

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Maramureș a fost notificată, în data de 22 octombrie a.c., cu privire la existența unei suspiciuni de pestă porcină africană (PPA) la suine dintr-o gospodărie din comuna Ieud. Specialiștii DSVSA Maramureș au procedat la recoltarea de probe biologice de la un porc mort și doi purcei în viață, cu semne de boală, din gospodărie, probe care au fost analizate în cadrul Laboratorului Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor (LSVSA) Maramureș. După identificarea genomului viral, în urma analizelor realizate de către LSVSA Maramureș, o echipă de specialiști din cadrul DSVSA Maramureș a eutanasiat cei doi porci cu semne de boală din gospodăria suspectă și a aplicat primele măsuri de restricție la nivelul exploatației suspecte.

Prefectul Vasile Moldovan a convocat, în această dimineață, o ședință a Centrului Local de Combatere a Bolilor, unde s-au prezentat rezultatele preliminare ale anchetei epidemiologice și măsurile specifice aplicabile suspiciunilor de pestă porcină africană, respectiv trimiterea probelor pentru confirmarea bolii la institutul specializat din București.

Primele informații relevă faptul că suinele ajunse în gospodăria din Ieud provin urmare a comercializării ilicite (transport ambulant și vânzare de animale fără autorizație de transport și documente medicale din județe cu restricții de către o persoană cu domiciliul în județul nostru). În acest context, Inspectoratul de Poliției al Județului Maramureș a procedat la verificarea suspiciunilor conform cărora virusul a fost introdus prin traficul ilicit cu animale provenite din zone unde evoluează pesta porcină africană. Șeful Inspectoratului de Poliție al Județului Maramureș, comisar șef d poliție Liviu-Constantin Grozavu a precizat că au fost instituite filtre rutiere la limita cu județul Satu Mare. În acțiunea de verificare în trafic a autovehiculelor vor fi sprijiniți și de efective ale jandarmilor maramureșenilor.

La nivelul localității Ieud se aplică măsurile de restricție privind circulația animalelor, produselor și subproduselor animale și vegetale, mijloace de transport, instituirea dezinfectoarelor rutiere și pietonale, organizarea de filtre pentru controlul circulației animalelor.

”După confirmarea bolii de către institutul din București, am convocat în ședință extraordinară Centrul Local de Combatere a Bolilor și am dispus realizarea planului de măsuri specific (zone de protecție, restricții de circulație, recensământ la exploatații de suine, examinare clinică, verificarea mărcii de înregistrare). De asemenea, am fost informați că mai există o suspiciune de pestă porcină africană la o altă gospodărie din Ieud, amplasată la o distanță considerabilă față de cea în care a fost confirmată boala. Porcul bolnav din gospodărie provine din comercializarea ilicită, efectuată de aceeași persoană. S-a dispus recoltarea de probe biologice, care au fost trimise pentru analiză la laborator”, a spus prefectul Vasile Moldovan.

Comitetul Județean pentru Situați de Urgență Maramureș solicită sprijinul și înțelegerea cetățenilor pentru respectarea măsurilor întreprinse de autorități cu privire la pesta porcină africană, dar și consecințele economice grave generate de apariția ei.

Reamintim faptul că orice suspiciune de boală trebuie anunțată imediat medicului veterinar sau Direcției Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Maramureș. Aducem în atenția cetățenilor faptul că nu există tratament pentru pesta porcină africană, iar pentru a preveni extinderea focarelor animalele trebuie eutanasiate și neutralizate. Proprietarii vor fi despăgubiți de către stat, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.

Pesta Porcină Africană nu afectează oamenii, nu există risc de îmbolnăvire pentru oameni, iar virusul are impact la nivel social și economic.