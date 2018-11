EPISCOPII ITALIENI AU SCHIMBAT RUGĂCIUNEA „TATĂL NOSTRU”

În loc de „și nu ne duce pe noi în ispită“ (Mt 6, 13), se va spune „și nu ne lăsa în ispită“. În limba italiană: în loc de „E non ci indurre in tentazione“ se va spune „E non abbandonarci alla tentazione“. Putem traduce în limba română și în felul acesta: „Și nu ne părăsi în ispită“. Episcopii italieni au spus că traducerea veche este echivocă.

Noua traducere vrea să fie nu doar o simplă schimbare, ci o aprofundare. Se propune sensul pe care această expresie îl avea în orginalul grec, și anume cel de luptă spirituală. Acest sens îl găsim și în comentariul Sfântului Ambroziu la rugăciunea domnească.

Decizia episcopilor italieni vine după cea luată anul trecut de episcopii francezi, care au introdus începând cu prima duminică din Advent 2017 în rugăciunile liturgice publice această nouă traducere. Astfel, în loc de „Et ne nous soumets pas a la tentation“ francezii spun acum: „Et ne nous laisse pas entrer en tentation“.



Hotărârea luată de episcopii italieni urmează să fie aprobată de Sfântul Scaun. Nu cred că vor fi probleme, pentru că deja Sfântul Părinte Papa Francisc a comentat pozitiv traducerea nouă. În luna august 2018, la întâlnirea cu tinerii la Circo Massimo, la Roma, printre altele, Papa Francisc spunea: „Ar putea oare Dumnezeu Tatăl să ne ducă în ispită? Ar putea să-i înșele pe fiii săi? Cu siguranță că nu. De aceea, traducerea adevărată este aceasta: Și nu ne lăsa să cădem în ispită!”



Această traducere nouă va fi introdusă în rugăciunile liturgice publice din bisericile din Italia în 2019. În bisericile catolice din România ceva mai târziu. Pașii necesari sunt aceștia: mai întâi o echipă de specialiști (teologi și filologi) biblici actualizează sensul celei de-a șasea cereri din rugăciunea „Tatăl nostru“. Traducerea nouă este încredință analizei Conferinței Episcopilor din România. Dacă trece de această fază, traducerea este trimisă la Sfântul Scaun (Congregația pentru Cultul Divin și Disciplina Sacramentelor). După aprobarea Sfântului Scaun, se va introduce în rugăciunile liturgice publice ale catolicilor din România.



Până atunci să nu încetăm să ne rugăm „Tatăl nostru“, pentru că rugăciunea este în continuare valabilă și de mult folos spiritual.