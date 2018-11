Ecaterina Andronescu, MINISTRUL EDUCAŢIEI pentru a patra oară

Ecaterina Andronescu a fost numită pentru a patra oară ministru al Educaţiei. Deşi s-a poziţionat în ultima vreme în tabăra celor care contestă autoritatea preşedintelui PSD Liviu Dragnea, conducerea partidului nu a găsit o variantă mai bună şi a acceptat propunerea Vioricăi Dăncilă.

“Preşedintele României, domnul Klaus Iohannis, a semnat vineri, 16 noiembrie a.c., decretul pentru numirea doamnei Ecaterina Andronescu în funcţia de ministru al Educaţiei Naţionale”, informează Administraţia Prezidenţială.

Propunerea fost făcută de premierul Viorica Dăncilă.

“Avem nevoie de oameni cu experienţă. Două portofolii importante şi acest lucru face ca aceste portofolii să fie conduse de oameni care să aducă plus de valoare. România este în grafic pentru preluarea preşedintiei Consiliului UE şi orice declaraţie care aduce o urmă de îndoială face rău României. (….) Nu am transmis propunerile pentru că suntem un guvern politic, am cerut acordul şi merg spre Guvern să fac propunerile”, a declarat, marţi, premierul Viorica Dăncilă.

Mandatul Rovanei Plumb, în calitate de ministru interimar al Educaţiei s-a încheiat vineri, când au expirat cele 45 de zile în care putea fi exercitată această funcţie, potrivit Legii 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor.

Firea: Am votat ca Ecaterina Andronescu să devină minstru al Educaţiei

Propunerea ca Ecaterina Andronescu să fie numită la Ministerul Educaţiei a fost aprobată în şedinţa PSD de marţi, a confirmat oficial Gabriela Firea şi a fost votată în unanimitate.

“Am votat ca Ecaterina Andronescu să devină minstru al Educaţiei şi este foarte important să dăm un mesaj în toată ţara, că avem un profesionist”, a afirmat Firea.