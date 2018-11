După ce o femeie a aşteptat şase ore la Spitalul de Urgenţă din Cluj, medicii i-au fixat mâna ruptă cu o bucată de carton

O femeie din Cluj a traversat printr-un loc neregulamentar și a fost lovită de o mașină! Femeia a plătit pentru nesăbuința sa, alegându-se cu o fractură la o mână. Până aici nimic ieşit din comun.

Ce-a urmat, întrece orice imaginația. Femeia s-a dus la Spitalul de Urgență, cu dureri groaznice, dar nimeni n-a băgat-o în seamă timp de șase ore. Și când, în sfârșit, s-a „milostivit” cineva s-o bage în seamă, în loc să-i pună mâna în ghips, a folosit o bucată de carton, conform stiridecluj.ro

Fiul victimei a dezvăluit cum se face medicină în România anului 2018. “Mama mea a fost lovită azi de o mașină încercând să traverseze strada neregulamentar și, după 6 ore de așteptat la Spitalul de Urgență Cluj, au trimis-o cu mâna ruptă la Spitalul de Ortopedie și i-au improvizat atele dintr-o bucată de carton”, a relatat fiul femeii.

”Orice trusa medicala dispune de atele. Au zis că dacă vrea să o ducă cu ambulanța la Ortopedie să-i pună ghips va trebui să mai aștepte 3 ore. Plus de asta mai are o rană deschisă pe genunchi, de care la Urgență au uitat. Au dezinfectat-o doar la Ortopedie. Trebuia cusută rana. Mi se pare o jignire ca în 2018 să nu aibă la Clinica de Urgență atele și să o trateze așa. La Ortopedie i-au făcut ce au avut de făcut, dar la Urgență am stat 6 ore degeaba. Nici măcar nu i-au dezinfectat tăietura de pe genunchi. Mi se pare inacceptabil”, a mai spus fiul femeii.

Surse medicale ne-au spus că se întâmplă frecvent ca la Urgență să rămână fără unele consumabile medicale și medicii trebuie să improvizeze sau chiar să îi trimită pe aparținători până la farmaciile din zonă pentru a cumpăra. Medicii se bazează pe faptul că după ce stabilizează pacienții îi trimit la clinicile de specialitate pentru a primi atenție suplimentară, mai scrie stiridecluj.ro.

Spațiul de la UPU Cluj este mult depășit de nevoile Clujului. Clădirea din curtea Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj a fost construit de primarul Gheorghe Funar la începutul anului 2000. De atunci nu s-a mai făcut mare lucru și nici nu sunt perspective de a avea o Unitate de Primire a Urgențelor așa cum are nevoie un oraș ca și Clujul.