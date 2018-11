Deschiderea oficială a Complexului Sportiv Național Lascăr Pană în Baia Mare

În prezența doamnei Ministru Ioana Bran, alături de secretarul de stat Cosmin Butuza, președintele Consiliului Județean Gabriel Zetea, deputatul Călin Matei și directorul noii structuri, Sorin Andrei, ieri, 11 noimebrie, a avut loc deschiderea oficială a Complexului Sportiv Național Lascăr Pană Practic.

„Greul abia acum începe, sunt foarte multe investiții de realizat după ce Guvernul României a decis la începutul lunii trecute înființarea acestui complex național în Baia Mare. Noul complex va avea dotări de ultimă generaţie şi va oferi condiţii de pregătire la cele mai înalte standarde pentru sportivii din loturile naționale și olimpice, dar va fi folosit și pentru găzduirea de competiții interne și internaționale. Complexului Sportiv Național Lascăr Pană va fi unul dintre cele mai mari centre naţionale și va reuni Sala Polivalentă ”Lascăr Pană”, baza de atletism, bazinele de înot, terenul de rugby şi un centru medical de refacere sportivă, la care se vor adăuga spaţiile de masă şi cazare pentru sportivi şi antrenori. Pe lângă acestea se are în plan şi deschiderea unei baze de pregătire de kaiac-canoe, sport care are tradiţie locală.Voi găsi modalitatea necesară din punct de vedere legal să sprijin acest demers, în timp ce din punct de vedere formal vom găsi formula prin care proiectele pe care le-am realizat, pentru terenul de atletism, dar inclusiv pentru ce înseamnă sală polivalentă și celelalte baze sportive, să fie dezvoltate. Municipiul Baia Mare, din perspectivă legală, are o singură condiție: ca acest complex să se numească Lascăr Pană. Personal, nu în calitate de primar, voi face un gest și voi dona acestui centru olimpic bustul profesorului Lascăr Pană, cu condiția ca bustul să fie amplasat în fața sălii sporturilor. Nu intru în detalii despre cum va fi dezvoltată această zonă din punct de vedere urbanistic, având în vedere că am construit Parcul Public Central, vom reabilita și vom reconfigura Bulevardul Unirii, sunt convins că va da celor care se ocupă de această nouă structură ideea de a promova un plan urbanistic care să reglementeze în mod clar și fix tot ceea ce înseamnă condiții, reglementări și diverși factori urbanistici pe această zonă, aceasta nefiind încă definită ca o zonă sportivă. Mi-ar plăcea ca această zonă să fie una compactă, clară, să nu poată fi penetrată de artere de circulație sau să se poziționeze alte construcții. Mi-aș dori ca la nivel național să se găsească resursele pentru exproprierea suprafețelor care nu aparțin Statului Român, adică aproximativ 30% din suprafața pe care o putem considera de sport și care este privată astăzi. Nu cred că își dorește cineva ca în cadrul acestui complex să fie dezvoltate clădiri cu alt caracter decât cel sportiv, dar lucrurile acestea vor trebui rezolvate de cei care conduc acest centru și au cu siguranță o strategie.” – a mărturisit primarul municipiului Baia Mare pe pagina personală de facebook.

În perioada următoare, în Municipiul Baia Mare va avea loc o reabilitare amplă a Stadionului Viorel Mateianu, împreună cu dezvoltarea fostului ștrand, chelutuielile fiind suportate din bugetul local. O altă zonă va fi cea a fostului Liceu minier unde Municipiul Baia Mare a trimis deja toate documentele și avem în vedere construirea unei săli polivalente de 5000 de locuri.