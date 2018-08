„Dacă la 40 de ani suntem încă singuri, ne căsătorim!”/ Doi prieteni şi-au respectat promisiunea de a-şi uni destinele, făcută cu 20 de ani în urmă

Scoţienii Mayrie Gordon şi Reese McLellan s-au cunoscut şi au devenit un cuplu în 1995, pe când aveau în jur de 20 de ani. După o perioadă, însă, cei doi s-au despărţit. Totuşi, şi-au promis ca, dacă amândoi vor fi încă singuri la 40 de ani, să se căsătorească. Când timpul a sosit, cei doi şi-au ţinut promisiunea.

În 2009, întâmplător, Gordon şi McLellan s-au întâlnit la o prezentare de modă caritabilă. Reese lucra acolo ca voluntar, iar Mayrie venise cu un prieten. „După prezentare am băut puţin”, spune Mayrie. „Era clar o scânteie între noi, dar eram amândoi în alte relaţii, aşa că ne-am văzut fiecare de treabă după întâlnire. El a locuit în Edinburgh, iar eu în Cornwall”, a mai adăugat ea. Trei ani mai târziu, după despărţirea de iubitul ei, Mayrie s-a mutat în Edinburgh.

Aproximativ un an mai târziu, Mayrie s-a întâlnit întâmplător cu mama şi sora lui Reese. „Le-am cerut numărul lui, l-am sunat, ne-am întâlnit, dar pentru că eram într-o o altă relaţie, din nou nu s-a întâmplat nimic între noi”. După încă un an, Myrie a aflat că mama lui Reese suferă de cancer şi se află în spital. „L-am sunat ca să aflu ce pot face să ajut, ne-am şi întâlnit de câteva ori. Întotdeauna am ştiut că am sentimente pentru el”, a spus ea.

În 2015, cei doi s-a întâlnit din nou şi, potrivit Mayriei, scânteia dintre ei n-a mai rămas ascunsă. În 2017, Reese (43 de ani) şi Mayrie (45 de ani) s-au căsătorit, respectând promisiunea făcută în urmă cu 22 de ani.