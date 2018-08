Curăţenie generală la Cuprom. Află cine a iniţiat acţiunea – FOTO

Surpriză de proporţii pe strada Electrolizei din Baia Mare. Locatarii de la Cuprom au pus marţi, 28 august mâna pe mături şi pe lopeţi şi au făcut curăţenie generală în zonă.

“Copiii au vrut curatenie in Cuprom. Și au reușit sa își îndeplinească visul. Au propus și au contribuit la aceasta actiune. Ei vor deveni oameni, dacă vom fi alături de ei in continuare. Sa ajutam doar la îndeplinirea visurilor lor normale. Mulțumim Ribana Fuzi, Vlad Bardai, Radu Lăcătuș, Rudi Balog și nu in ultimul rând copiilor și adulților care au dorit și au contribuit la acest lucru. La sfârșit Vlad și Ribana le-au oferit o înghețată celor mai mici și harnici copilași din Cuprom! Au venit alături și reprezentanți ai Autorității Publice Locale, Poliția Locala, Centrul Comunitar Romanii și Drusal! Mulțumim tuturor!”, a spus Loredana Mihaly, reprezentant al comunităţii rrome din Baia Mare.