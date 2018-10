Cum şi-a făcut dreptate un şofer român de TIR neplătit şi jignit de patronul olandez

Un şofer român de TIR neplătit şi jignit de patronul olandez şi-a făcut singur dreptate. Serghei n-a mai suportat umilinţele la care l-a supus angajatorul şi a povestit totul pe contul de facebook.

Şoferul român nu şi-a mai primit salariul de 5 săptămâni, iar patronul olandez îl minte că îi va vira banii. Şoferul conduce un camion înmatriculat în Olanda, dar firma care l-a plătit e din Bulgaria, după cum povesteşte. El face însă curse doar în Europa de vest.

“M-am angajat in urmă cu 9 luni la acest jeg de om,Olandez, HENK FABER deci mai sunt țepari și Olandezi,4 luni contract Olanda,5 luni Contract pe Bulgaria..Suntem in luna octombrie îndată de 10,în 5 săptămânii am muncit și am mâncat din banii mei acum se dă lovit să îmi plătească și să plec de la firmă..Am hotărât,dacă tot nu are nici o intenție rămân pe cabină în parcare privată ..Cât va fi nevoie..!!!REZIST…!!!!”, e mesajul postat de român pe mai multe pagini de socializare ale şoferilor.

El a postat de asemenea şi capturi ale discuţiilor pe messenger cu patronul, care-l jigneşte şi îl face ţigan. Situaţie în care românul a sechestrat pur şi simplu capul tractor întroo parcare din Olanda şi refuză să mai plece de acolo, până când nu îi vor fi plătite toate drepturile salariale, o sumă puţin mai mare de 2.500 de euro.