Cum se circulă în Maramureş. Unde sunt probleme în judeţ

Vreme de primăvară în Maramureş iar proverbialul ger al Bobotezei este doar o amintire. În ultimele 24 de ore cerul a fost variabil, dar nu s-au înregistrat precipitaţii.

În cursul dimineţii de miercuri, 10 ianuarie 2018 în Maramureş s-au înregistrat temperaturi cuprinse între 0°C si 3°C.

Starea drumului

În cursul zilei de ieri si in această dimineață s-a intervenit cu un număr de 2 utilaje si a fost răspandită o cantitate de 7 to de material antiderapant pentru prevenirea si combaterea poleiului. Circulația este asigurată pe toate sectoarele de drum in conditii de iarna, carosabilul fiind curat si pe alocuri umed.

Nu au fost semnalate evenimente deosebite.