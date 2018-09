Cum preparăm siropul de mure. Această băutură vindecă orice

Murele contin apa (88,4%), zaharuri, acizi, pectine, saruri minerale (potasiu, calciu, fosfor si magneziu), proteine, grasimi,celuloza, provitamina A, vitaminele B, C, P. Sunt bogate in antioxidanti care protejeaza si regenereaza pielea, vindeca ranile si leziunile de psoriazis, previn formarea cheagurilor de sange, reduc glicemia. De asemenea, murele sunt considerate un bun intaritor al organismului, tonifica ficatul, dreneaza bila, au efect astringent, dar pot fi usor laxative, daca se consuma pe nemancate. Sunt indicate in anemii, diaree, afectiuni ale vezicii biliare, pulmonare. Intrucat contin acid oxalic, sunt contraindicate in litiaza.

In scop terapeutic se folosesc de la mur fructele, frunzele si chiar si tulpinile. Frunzele ajuta la tratarea diareii, a colitelor, a hemoragiilor sau a aftelor si stomatitelor; pot de asemenea sa amelioreze simptomele diabetului si a hemoroizilor. Atat frunzele, cat si tulpinile se pot folosi sub forma de ceai, care este si un bun tonic. La o lingurita de frunze uscate, se adauga o cana de apa fiarta, se acopera si se lasa asa timp de 15 minute. Fructele contin salicil, care are efecte antiinflamatorii. In plus, contin antocianine, antioxidanti care ajuta la prevenirea si ameliorarea bolilor de inima, a celor psihice, a cancerului.

Pentru a beneficia de toate aceste puteti consuma murele atat proaspete, cat si sub forma de sirop. Siropul de mure se recomanda mai ales in caz de diaree, angine si afectiuni pulmonare. Se beau cate 4 linguri pe zi. Cum se prepara siropul de mure Se pun 2 kg de fructe intr-un litru de apa si se fierb la foc mic timp de 15 minute. Se lasa sa se raceasca si se strecoara prin tifon. Se obtin 2,6 litri de suc care se pun la fiert cu 2,6 kg de zahar. Fierberea dureaza 30-40 de minute, avand grija sa se inlature spuma. Cand siropul este legat, vasul se ia de pe foc, se adauga 7 linguri cu zeama de lamaie si se amesteca bine. Se poate pastra in sticle si doi ani.