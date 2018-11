CSM București – Știința Explorări Baia Mare 3-0 (17, 13, 18)

CSM: Dumitru 5p (1 as), Cherbeleață 16p (4 ași, 1 blocaj), N. Ghionea 4p (1 blocaj), Vologa 3p (1 as, 1 blocaj), Bala 11p (4 ași, 1 blocaj), Iftime 12p (3 blocaje), Rosic (libero). Au mai jucat: Aldea, Bontea, Dediulescu 1p (blocaj) și Romanescu (libero). Antrenori: Marian Apostu și Daniel Rădulescu.

Explorări: Răileanu, Imhoff 8p (1 blocaj), Talpă 9p (3 blocaje), Mocanu 5p (1 as), S. Dragomir 2p (1 blocaj), Nagy 3p (1 blocaj), Popovici (libero). Au mai jucat: Crișan, Al. Dragomir și Butnaru 2p. Antrenori: Marius Botea și Sorin Pop.

Au arbitrat: Tudorel Arbunea (Brăila) și Florin Dimachi (Galați). Observator FRV: Angheluș Cotoanță (București).

Evoluția scorului:

– setul I: 4-4, 10-6, 15-8, 15-12, 20-14, 25-17;

– setul II: 3-1, 9-3, 19-9, 25-13;

– setul III: 5-1, 9-3, 12-4, 15-11, 20-15, 25-18.

Succes clar obținut de CSM București în fața Științei Explorări în etapa a 5-a a Diviziei A1 de volei masculin. Băimărenii au avut mari probleme la preluare în acest meci, serviciile adversarilor punându-i de cele mai multe ori în mare dificultate. Nici în atac lucrurile nu au stat mult mai bine, doar Vasile Talpă reușind să depășească constant blocajul bucureștenilor, atunci când Răileanu a reușit să-i ofere pase bune. În aceste condiții nu s-a pus nicio clipă problema învingătoarei. Din acest motiv în ultimele două seturi antrenorii Marius Botea și Sorin Pop au introdus în teren și cei mai tineri jucători din lot.