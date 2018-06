Cristian Balaj, reales în funcția de președinte al AJFMM

Cristian Balaj a fost reales azi în funcția de președinte al Asociației Județene de Fotbal Maramureș (AJFMM). Este al treilea mandat pe care îl obține fostul arbitru FIFA.

Adunarea Generală a AJFMM l-a ales azi, pentru al treilea mandat consecutiv (după cele câștigate în 2 martie 2010 și în 28 iulie 2014), pe Cristian Balaj în funcția de președinte. Toți membrii afiliați prezenți azi la ședință au votat în favoarea fostului arbitru FIFA.

Arbitru din 1994, a debutat în Divizia A în 2000. A condus peste 340 de meciuri în Liga 1 din România, are la activ patru finale de Cupa României și a oficiat de nouă ori derby-ul clasic al României, Steaua – Dinamo. Arbitru FIFA din 2003. A debutat în UEFA Champions League în 2010, când a condus partida dintre AC Milan și AJ Auxerre din faza grupelor. În același an UEFA l-a promovat în categoria arbitrilor ”Elite Development”. În 2001 a cucerit pentru prima dată premiul de cel mai bun arbitru din România. De atunci a fost nominalizat la acest titlu de diverse foruri (inclusiv de Comisia Centrală a Arbitrilor) în fiecare an, fiind arbitrul român cu cele mai multe astfel de titluri în palmares. S-a retras din cariera de arbitraj în 19 decembrie 2016, când a condus Gaz Metan Mediaș – Astra Giurgiu în Liga I.

În calitate de președinte al AJFMM a lansat premiile Fair Play (în 2011), un proiect prin care – în fiecare an – cele mai disciplinate echipe ale Maramureșului au fost răsplătite cu premii în valoare de 30.000 lei. Grație acestor premii, cartonașele roșii au scăzut (de la 291 în 2009 la 121 în 2017), la fel și numărul etapelor de suspendare (de la 517 în 2009 la 235 în 2017). A crescut numărul de legitimări (de la 755 în 2009 la 930 în 2017). De asemenea, din 2012 până în 2016, campioana Maramureșului a promovat de fiecare dată în Liga a treia. În anii în care a condus AJFMM, a distribuit echipelor peste 7.000 de mingi.

În 2010 a fost lansat site-ul oficial al asociației, care conține date despre circa 2.700 de jucători, 45 de competiții și peste 6.400 de meciuri. În lună de competiție, site-ul adună peste 9.000 de vizitatori unici. Anul 2011 înseamnă inaugurarea unui sediu modern pentru asociație, în 2016 este lansat Campionatul Județean de fotbal feminin, iar anul 2018 vine cu o nouă competiție și el – Campionatul Gimnaziilor la fotbal feminin.

Nu doar președintele AJFMM a fost ales azi. Gavriș Ardelean (Iza Dragomirești) și Radu Gheorghe (CS Comuna Fărcașa) au fost aleși vicepreședinți. Pe lângă aceștia trei, în Biroul Executiv au mai fost aleși Stavăr Burlibașa (Salina Ocna Șugatag) – reprezentantul echipelor de Liga 4, Nord; Ionuț Buhai (Progresul Șomcuta Mare) – reprezentantul echipelor de Liga 4, Sud; Ștefan Sarca (Rapid Satu Nou de Sus) – reprezentantul echipelor de Liga 5 și Ioan Boda (CIL Sighetu Marmației) – reprezentantul echipelor de juniori. Zoltan Szekely, din postura de președinte al Comisiei Județene pentru Arbitri, este și el membru în Biroul Executiv.

La Adunarea Generală a AJFMM au participat și invitați: Florin Mulcuțan – consilier al ministrului Tineretului și Sportului, Vasile Jurcău – consilier superior în cadrul Direcției Județene pentru Sport și Tineret Maramureș.