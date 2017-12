Cosmin Razvan Butuza : La multi ani!

Anul Nou bate la usa, un moment prielnic sa facem bilantul activitatilor din acest an si al momentelor traite.

Se incheie un an extraordinar, cu foarte multe proiecte realizate si mai ales cu satisfactie profesionala vazand reusitele sportivilor la competitiile internationale si nationale, cu incantarea de-a putea avea acasa, in România, competitii modiale si europene si posibilitatea de a promova sportul si tara aceasta minunata.

In februarie cand am fost numit secretar de stat la Ministerul Tineretului si Sportului am avut onoare sa fiu acceptat cu deschidere de lumea sportului si mai ales sa gasesc o echipa unita in minister. Impreuna am pus bazele unor proiecte menite sa stimuleze sportul de masa si cel de performanta si sunt sigur ca anul viitor vom avea mai multe astfel se realizari.

Va urez ca anul nou sa va aduca belsug, bucurie, speranta in suflete si pace interioara, sa va bucurati de cei dragi!

La multi ani!

Cosmin Razvan Butuza

Secretar de stat

Ministerul Tineretului si Sportului