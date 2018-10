Conferința internațională „Pe urmele preotului dr. Vasile Lucaciu la Roma și Vatican”- un eveniment de succes

În cadrul proiectului “Preotul Vasile Lucaciu, promotor al Marii Uniri”, la Colegiul Pio Romeno din Roma s-a desfășurat Conferința internatională „100 de ani de la Marea Unire, pe urmele preotului dr. Vasile Lucaciu la Roma și Vatican”, pentru reușită căreia și-au dat concursul Ambasada României pe lângă Sfântul Scaun și Ordinul Suveran de Malta, Consiliul Județean Maramureș și Asociația de Cercetare, Consiliere și Promovare socială Baia Mare.



Sub înaltul patronaj al Excelenței Sale, ambasadorul României pe lângă Sfântul Scaun și Ordinul Suveran de Malta, profesor universitar doctor Liviu Zăpârțan, sub moderarea asistentului universitar doctor Simion Belea și în prezența mai multor studenți și cetățeni români din diaspora, o pleiadă de cadre universitare și aleși locali au susținut prelegeri vii și deosebit de interesante despre activitatea lui Vasile Lucaciu, dar și adevărate lecții de filozofie.



În deschiderea conferinței, rectorul Colegiului Pontifical „Pio Romeno”, preotul dr. Gabriel Buboi a felicitate oaspeții pentru inițiativa de a susține această conferință cu adânci implicații în activitatea preotului Vasile Lucaciu, dar și în spiritualitatea creștină. Vicepreședintele CJ Maramureș, Ioan Doru Dăncuș a dăruit câte un bust al „Leului de la Șișeșți”, Excelenței Sale, Ambasadorul Liviu Zăpârțan, cât și rectorului Gabriel Buboi, declarând că importanța aportului preotului Vasile Lucaciu la promovarea Marii Uniri este printre cele mai mari recunoașteri a personalității sale.



“Maramureșul e izvor nesecat de patrioți și făuritori de fapte mari închinate României. În An Centenar, se cuvine mai mult ca oricând să ne cinstim strămoșii și să învățăm generațiile care vin despre iubirea de patrie, neam și creștinătate” a mai adăugat vicepreședintele CJ Maramureș, Ioan Doru Dăncuș.



Prelegerile erudite au fost susținute de prof. univ. dr. Petrică Pop Sitar, Prorectorul Centrului Universitar Nord din Baia Mare, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN), prof. univ. dr. George Achim, Centrul Universitar Nord din Baia Mare – UTCN, cu lucrarea ”Ideal şi acţiune politică. Profilul unui luptător pentru cauza naţională”, conf. univ. dr. Daniela Dunca, Centrul Universitar Nord din Baia Mare – UTCN, cu lucrarea ”Filosofia drepturilor omului în gândirea lui Vasile Lucaciu”.



Au prezentat materiale dedicate marelui preot și dr. Ioan Gherghel, Centrul Universitar Nord din Baia Mare – UTCN, cu lucrarea ”Proiectul şi procesul Marii Uniri. Rolul preotului Vasile Lucaciu”, prof. univ. dr. Petru Dunca, Centrul Universitar Nord din Baia Mare – UTCN, care a susținut prezentarea ”Preot, dr. în filosofie, Vasile Lucaciu – Fundamentele Metafizicii”, lector univ. dr. Vasile Cătălin Bobb, Centrul Universitar Nord din Baia Mare – UTCN, cu prezentarea ”În marginea eticii lui Vasile Lucaciu: despre cauza finală a moralității actelor omenești”, asist. univ. dr. Belea Simion, Centrul Universitar Nord din Baia Mare – UTCN, Asociaţia de Cercetare, Consiliere şi Promovare Socială Baia Mare care a vorbit despre ”Activitatea diplomatică a preotului dr. Vasile Lucaciu pe lângă Sfântul Scaun pentru sprijinirea Marii Uniri”, conf. univ. dr. Gheorghe Mihai Bârlea, Centrul Universitar Nord din Baia Mare – UTCN, membru al Comisiei Centenar şi al Comisiei pentru cultură – Consiliul Judeţean Maramureş, care a prezentat materialul ”Făuritorii Marii Uniri în închisoarea de la Sighetu-Marmaţiei din anii 1950”.



Din delegația maramureșeană au mai făcut parte și aleșii locali Ioan Mircea Tentiş, primarul Comunei Şişesti, dr. Ioan Călăuz, primarul Comunei Băseşti și Anton Rohian, consilier județean. Conferința internatională la care au participat mai mulți studenți ai Colegiului Pio Romeno, reprezentanți de instituții din Italia și români din diaspora s-a încheiat după patru ore, cu aprecieri și felicitări din partea celor prezenți.