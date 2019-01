Concert de Anul Nou. Comunitatea băimăreană s-a reunit în Biserica greco-catolică Sfânta Cruce pentru un regal de muzică clasică – foto

Băimărenii care iubesc muzica de calitate, muzica clasică, au fost invitaţi în seara de 1 ianuarie, la Biserica greco-catolică Sfânta Cruce din Baia Mare, să participe la un concert de zile mari, organizat de Administraţia Publică Locală băimăreană.

Pentru al optulea an consecutiv, iubitorii muzicii clasice au avut parte de un concert de neuitat. Au cântat şi au încântat auditoriul membrii Orchestrei Opera Group Project, soliștii Irina Baianţ, Lorena V. Puican, Vlad Miriţă, Florin Estefan, dirijor – Christian Sandu.

În frumoasa biserică Sfânta Cruce au răsunat bucăţi muzicale semnate de J. Strauss, Verdi, Puccini sau Loewe.

Finalul a aparţinut, ca de obicei, Marșului lui Radetzky, auditoriul ridicându-se în picioare şi aplaudând evoluţia deosebită a membrilor orchestrei.

Spectacolul a avut şi un altfel de un moment, atunci când dirijorul Christian Sandu a oferit bagheta primarului Cătălin Cherecheş.

“Mă bucur încă o dată că ne întâlnim aici, în Sfânta biserică, Biserica Sfânta Cruce, o biserică a iubirii şi a toleranţei şi am toată încrederea că acest an 2019, atât în Baia Mare, dar şi în România, dar în special în Baia Mare va fi un an al toleranţei, al iubirii, al prieteniei unii faţă de ceilalţi. Este un an al unor provocări interesante, este un an al unei provocări care înseamnă renaşterea comunităţii noastre şi orientarea comunităţii noastre spre viitor. Viitorul nu înseamnă doar mâine, nu înseamnă un an, nu înseamnă nici măcar 10 ani ci înseamnă mult mai mult şi mi-aş dori ca fiecare dintre dumneavoastră, oameni cu foarte multă dragoste pentru comunitatea noastră să găsiţi înţelegerea şi pentru cei care nu au avut întotdeauna şansa să fie educaţi, nu întotdeauna au şansa să aibă toate condiţiile pentru un trai mai bun şi aducându-i într-un mod pozitiv, plin de prietenie băimăreană în comunitatea noastră şi făcându-i să adopte cu adevărat valorile comunităţii noastre vom face ca întreaga noastră comunitate să prospere şi azi şi mâine şi în viitor.

Îi mulţumesc Preasfinţiei sale că ne-a oferit încă o dată şansa să ne întâlnim aici, aici în Sfânta Biserică şi am toată bucuria să mă aşez împreună cu Preasfinţia Sa, împreună cu dumneavoastră, împreună cu toţi băimărenii într-un echilibru comunitatea noastră, într-un echilibru şi un echilibru care înseamnă în esenţă pace şi iubire”, a declarat Cătălin Cherecheş, primarul municipiului Baia Mare.