CJ Maramureș și CJ Bistrița-Năsăud au inaugurat ”Drumul Unirii”, la limita dintre cele două județe

Consiliul Județean Maramureș și Consiliul Județean Bistrița-Năsăud au marcat finalizarea lucrărilor de modernizare a drumului DJ 171 care face legătura între cele două județe, prin Țara Lăpușului. Evenimentul a avut loc vineri, 16 noiembrie 2018, de la ora 13.00, în locul numit Dealul Șpanului, între comunele Târlișua (Bistrița-Năsăud) și Suciu de Sus (Maramureș). Alături de președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea și președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, Radu Moldovan s-au aflat primarii celor două comunități, edili din localitățile limitrofe, dar și foarte mulți cetățeni din cele două județe, dornici să ia parte la acest eveniment.

Potrivit preșdintelui CJ Bistrița-Năsăud, investiția în județul vecin s-a realizat pe o distanță de aproximativ 40 de km, din Drumul Național DN17 până la limita cu județul Maramureș, suma totală alocată pentru modernizarea infrastructurii rutiere fiind de 10,5 milioane de euro doar în Bistrița-Năsăud. Președintele Radu Moldovan a precizat că au fost folosite fonduri mixte, finanțarea venind atât de la Guvernul României, cât și din contribuția semnificativă a instituției județene, însă fondurile alocate pe proiectele executate vor fi recuperate de la Uniunea Europeană.

Radu Moldovan, preșdinte CJ Bistrița-Năsăud: ”Am reușit UNIREA cu frații noștri din Maramureș”

”Am realizat un lucru de suflet extrem de important, am reușit unirea cu frații noștri din Maramureș, pe care îi iubim foarte mult. Această modernizare a infrastructurii rutiere înseamnă dezvoltare pentru comunitățile din Bistrița-Năsăud, iar pentru vecinii din Maramureș reprezintă o scurtare cu câțiva zeci de kilometri a drumului către Târgu Lăpuș. Doresc să multumesc colegului si prietenului meu, Gabriel Zetea, președintele Consiliului Județean Maramureș, care a răspuns afirmativ propunerii mele de a face împreună această investiție. Și apreciem în mod special hotărârea CJ Maramureș de a finanța cei aproximativ șase km de drum care sunt din drumul județean, de la Suciu de Sus, până la limita de județ cu Bistrița-Năsăud. Doresc să subliniez faptul că noi ne facem doar datoria și mă bucur că, în preajma zilei de 1 Decembrie 2018 am reușit un lucru istoric, să modernizăm un drum care să unească cele două județe. Am decis ca acest moment să fie și unul festiv, iar pe lângă reprezentanțiile oferite de Ansamblul profesionist Dor Românesc din Bistrița-Năsăud, ne încânta și cunoscuții artiști ai Ansamblului Folcloric Național Transilvania, care aduc plus valoare acestor manifestări”, a conchis președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, Radu Moldovan.

Gabriel Zetea: ”Reabilitarea drumului din Maramureș este o investiție realizată exclusiv din fondurile Consiliului Județean”

Cei șase kilometri de drum din Maramureș, de la Suciu până la limita cu Bistrița-Năsăud, reprezintă o investiție realizată exclusiv din fondurile Consiliului Județean, prin instituția din subordine, Drumuri și Poduri SA Maramureș, unde s-a alocat o finanțare de aproape trei milioane de lei doar în anul 2018, a arătat președintele șeful administrației județene, Gabriel Zetea.

”Acest drum reprezintă pentru Maramureș și Bistrița-Năsăud un drum al unirii. În cursul anului trecut am avut o discuție cu președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, Radu Moldovan, care mi-a spus despre investiția pe care o vor face și am decis să vină și Maramureșul în proiect, pentru a realiza cu adevărat unirea celor două județe. Drumul va reprezenta principala legătură între județele Maramureș și Bistrița-Năsăud și am făcut toate eforturile necesare, în acest an, pentru a avea finalizat drumul, fiind extrem de important ca lucrările să se încheie în preajma evenimentului de sărbătorire a celor 100 de ani de la unirea românilor. Este deci lăudabil ce a început să facă Consiliul Județean Bistrița-Năsăud, dar și noi am fost promți și, în urma unei discuții privind importanța acestor finanțări, am folosit banii proprii ai Consiliului Județean Maramureș, pentru că ne-am dorit ca drumul să fie finalizat în anul 2018. Este important să înțelegem că, cei care ocupăm temporar funcții de putere delegată prin votul oamenilor trăim pentru astfel de momente, iar un astfel de drum va rămâne în urma noastră. După ce, vreme de peste două decenii, Țara Lăpușului a fost vitregită la capitolul investiții, în ultima perioadă se simte o îmbunătățire a lucrărilor efectuate pentru reabilitarea infrastructurii rutiere. Fie că vorbim despre modernizarea drumului pe Măgoaja, de lucrările efectuate pe Dealul Șpanului, de finalizarea licitației între Rogoz, Dămăcușeni și până la limita de județ cu Sălaj, înspre Gâlgău, sunt investiții care vor fi făcute în Țara Lăpușului. Și mai important este că avem ambiția să le facem într-un mandat, față de administrațiile care au fost înaintea noastră. Acestea sunt modelele pecare dorim să le lăsăm celor care vin în urma noastră. Doresc să mulțumesc consilierilor județeni din cadrul Consiliului Județean Maramureș pentru că au votat proiectele depuse și apreciez seriozitatea și profesionalismul Societății Drumuri si Poduri, care a finalizat lucrarea în timpul stabilit. Totodată, transmit sincere felicitări primarilor pentru susținerea pe care am avut-o mereu în Țara Lăpușului. Mă bucur că astăzi avem ambiția, toți cei de aici, să terminăm repede lucrurile, pentru că românii merită să trăiască mai bine. Și credem că, dacă vor vedea și cei plecați înfara granițelor că aici în Maramureș, în Bistrița, în Transilvania, în România, lucrurile se schimbă în bine, își vor dori să revină acasă, să ajute alături de noi la dezvoltarea țării. Există un program de reabilitare a drumurilor județene în întreg Maramureșul, avem foarte multe finanțări atât prin PNDL, cât și prin fonduri europene, anul acesta am finalizat licitațiile, iar anul viitor vom munci pe toate aceste drumuri”, a precizat și președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea.