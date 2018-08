Cine este doctorița din Borșa care a jignit Diaspora și ce a pățit după postarea de pe Facebook

Doctorița care a jignit românii din Diaspora se numește Sorina Petruşan Dunca are 28 de ani şi este rezident în anul III la Spitalul de Recuperare Borşa, însă îşi face pregătirea la Oradea. Ea este soţia unui jandarm la Inspectoratul Bihor, Mihai Dunca, comandant de grupă la IJJ Bihor.

Iată reacția surescitată a doctoriței:

”Femeia jandarm suspectă de fractură de coloană cervicală: Ăștia sunteți voi,cei de dreapta? PSD-ul e răul acestei țări? S-au întors de la cules căpșuni și spălat babe la fund cei din DIASPORA să se bată cu jandarmii? Sunteți cretini, mă? M-am săturat de cât puteți fi de proști și de cretini, nu știți nici măcar pentru ce protestați. Veorica… da, e proast. Dar tare proștierau și prin alte guverne. M-am săturat să văd toți analfabeții din listă, cum protestează ei. Ăsta vă e protestul oligofrenilor? O femeie, un cadru militar în cărucior de acum în colo. Și în încheiere, vă doresc să n-aveți noroc și sper să vă omoare jandarmii în bătaie și pe voi și pe bradilalicul care se numește Klau și condamnă ”Vi-o-le-n-țeee-le” asupra populației. Sper să beți cu paiul câte zile mizerabile mai aveți de trăit, că sunteți proști și e păcat să trăiți” – a scris Sorina Petrușan pe Facebook.

Mesajul a fost postat la scurt timp după mitingul diasporei, din 10 august, care s-a lăsat cu violenţe, făcând referire la episodul în care o femeie jandarm a fost bătută de huligani, fiind salvată de alţi protestatari.

La scurt timp tânăra a fost ţinta unui val de critici masive, iar pentru o perioadă şi-a suspendat contul de Facebook. Miercuri, scrie adevarul.ro, ea şi-a reactivat contul pe reţeaua de socializare şi şi-a cerut scuze pentru cuvintele folosite. Ea a spus că s-a referit doar la huliganii care au bătut o femeie jandarm şi că a avut “o pornire agresivă din spirit civic”.

“Îmi cer scuze faţă de cei care s-au simtit jigniţi de postarea mea, în niciun caz nu am intenţionat asta. Vreau să lămuresc câteva lucruri apărute în presă şi cu asta sper să se încheie subiectul. Am fost şocată să văd o femeie, în haina militară, care a ieşit să îşi facă datoria, aşa cum trebuie să ne-o facem toţi. Am fost în stare de şoc să văd acele imagini în care femeia neajutorată era sfâşiată de mulţime. Nu am avut nicio intenţie să jignesc diaspora, ci pe acei oameni care au lovit-o cu bestialitate pe femeie. Acei oameni, după parerea mea, nu merită mila niciunui judecător! Şi ar avea o scuză dacă nu ar fi normali la cap. Pe mine jandarmii m-au apărat când am fost la rândul meu agresată la evenimentele de voluntariat. Este dureros să fie traşi la răspundere doar pentru că şi-au făcut datoria. Îmi este teamă de momentul în care ei se vor teme să mai acţioneze. Îmi cer scuze încă o data de la oamenii care s-au simţit jigniţi. Am fost în stare de şoc să văd acele imagini în care o femeie neajutorată era linşata de mulţime la un protest!”.

“Tratăm şi agresorii şi victimele”

Şi această nouă postare a medicului a stârnit reacţii negative. În timp ce unii o susţin, invocând că fiecare are dreptul la o opinie, oricare ar fi ea, alţii o condamnă. “În calitate de medic, după ce ai depus un anumit jurământ, să doreşti unor oameni, indiferent de ceea ce au făcut, să sfârsească în scaun cu rotile şi să “bea cu paiul câte zile or mai avea”, mi se pare extrem de lipsit de profesionalism”, i-a răspuns un comentator.

Printre cei care o critică se numără şi un medic de la Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău, acolo unde rezidenta şi-a făcut practica în perioada studenţiei. “Nici un cuvânt despre sutele de români şi străini masaţi la cap, spate, membre? Şi când am citit că un medic doreşte cuiva să bea cu paiul… Regretabil. Trebuie să fim obiectivi la ce vedem, nu la ce spun diferit cele două tabere. Noi, doctorii, tratăm la fel şi pe agresori, şi victimele, nu ? Nu avem voie să fim părtinitori, aşa am jurat, nu?”, i-a scris ORL-istul Ionuc Mândraş.

Ameninţată cu moartea

Contactată de jurnaliştii de la Adevărul, tânăra rezidentă a spus că a fost o greşeală să posteze mesajul şi că a decis să îşi dezactiveze contul de Facebook pentru câteva zile ca urmare a mesajelor de ameninţare primite. Sorina Petruşan Dunca susţine că a primit multe mesaje jignitoare şi că a primit inclusiv ameninţări cu moartea. “Eu nu am ameninţat pe nimeni. Am dorit strict o soartă similară celor care au agresat o femeie, fiind în timpul serviciului şi fără vreo vină”, a spus ea.

Tânăra susţine că a reacţionat prin empatie cu jandarmeriţa bătută în Piaţa Victoriei, dar şi din “spirit civic”: “Eu nu am porniri agresive, în niciun caz, am avut o pornire agresivă din spirit civic. Nu sunt de acord cu cei care promovează faptul că să fii jandarm-femeie e un risc asumat; nu într-o ţară civilizată. Şi nu linşezi o femeie, căzută la pământ, să o aduci în stare, conform presei, de inconştienţă. M-am pus în locul ei. I-am vazut privirea, durerea din poze, se vedea cum strigă şi evident am reacţionat oarecum proporţional cu cele văzute, având şi eu agresiuni fizice reclamate prin 112. E o isterie şi o ură împotriva noastră, a medicilor, a poliţiştilor, a tot ce e “al statului” şi noi nu avem nicio vină. Respect enorm de mult cadrele MAI, nu datorită soţului (jandarm la Inspectoratul Bihor), ci datorită nevoii pe care am avut-o, iar ei au răspuns mereu prezent. Mi se rupe sufletul când ştiu cât de neclare legi avem în această ţara şi ştiu că dacă actionează, ei sunt mereu răspunzători”.

Medicul a mai ţinut să precizeze că în mesajul său s-a referit strict la agresori şi îşi exprimă regretul că “fără să vreau, am jignit o comunitate”. “Nu ar fi trebuit să raspund la fel ca cei din comunităţile care au scris, ameninţat şi au făcut din prostest, un lucru perfect democratic, o bătaie de stradă”.