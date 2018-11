Cine e Florian Munteanu, românul din “Creed 2” care face senzaţie la Hollywood

Născut în Germania, din părinţi români, Florian Munteanu a ajuns să fie noua senzaţie a Hollywood-ului. Succesul nu a venit peste noapte şi nici nu a fost un drum simplu.

“Nu ştiu dacă oricine este făcut psihic pentru treaba asta. Până la 14 ani am făcut 6-7 sporturi în acelaşi timp: fotbal, baschet, box, handbal, înot, tenis. La 14-15 ani a trebuit să decid cu ce vreau să rămân. Am decis să rămân cu handbalul şi boxul. Tatăl meu a decis să mă ducă şi la sală pentru a-mi dezvolta musculatura. Apoi am renunţat la handbal şi am rămas cu boxul şi fitnesul. De când am 18 ani, acum am 27, mă antrenez zilnic două ore. Devine ca un drog. Odată ce ai început, nu te mai poţi opri.” a declarat pugilistul poreclit “Big Nasty”.

După ani de antrenamente, după ce a petrecut jumătate de an în Australia, după mai multe vizite în America, avea să îl cunoască pe cel care l-a descoperit cu adevărat, cel care avea să îi pună acolo unde merită şi unde îi este locul: “În 2016 l-am cunoscut prima dată pe Eduard Irimia. Atunci am zis la revedere visului de a face box şi am rămas cu actoria. Am început să fac primele mele proiecte pe cinematografie, în Germania, unde locuiesc. Eduard Irimia, când m-a văzut prima dată, mi-a zis că eu nu sunt făcut pentru box, ci pentru mai mult. Mi-a spus direct că eu sunt făcut pentru film: după cum arăt, după cum vorbesc.”

După mai multe probe, şi în România, şi în America, după emoţii şi multă muncă, Florian Munteanu a ajuns să fie cap de afiş pentru un film care va face vâlvă la nivel mondial: “Creed 2”.

“Dacă ai doi oameni care sunt la fel de talentaţi. inima este cea decisivă. Cine vrea mai mult, cine lucrează mai mult pentru visul ăla. E ca la box, când doi luptători sunt în ring şi amândoi sunt la acelaşi nivel, la sfârşitul luptei se face decizia. Cine vrea mai mult contează. Mentalitatea. Cine muşcă mai mult pentru visul ăla”, mai spune Florian Munteanu.