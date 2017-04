Cel mai slab si plin de interese CL postrevolutionar

Consilierii locali sunt lipsiti de onestitate

Urmarim cu interes teatrul ieftin din forul decizional administrativ baimarean. Reprezentantii Coalitiei pentru Baia Mare sunt patetici, fara orizont despre ce ar insemna viitorul municipiului Baia Mare! Printre ei si tradatori! Comunistii rosii nu exista! Cei intrati pe lista zetista sunt sagetile a doi pedeseristi verosi: Aurel Anton Iancu (un lichidator fara scrupule), zis Relu si padurarul economist Florin Cristian Tataru, zis si pusca si cureaua lata. Liberalii nu exista! O duduie pierduta in spatiu si un individ cu capu plin de drogurile fratelui alergat pe zona Suior Mogosa. A si mai e advocatul Niculescu, zis si Tagarlas dupa nevasta, zis si 9 la suta! Aici interese mizerabile… Se vede dupa lupta de a intra in biroul primarului ales sa isi faca un selfie! Si apoi sa intre la Urbanism sa darame o moara veche (cladire de patrimoniu si nu pot face asta,ca apoi sa construiasca blocuri prietenii advocatului) si alte astfel de gainarii cu prietenii si angajatii unui mustacios securist cu interese prin Centru Vechi!

Asadar, una peste alta daca stai si vezi circul ieftin ale celor mai slabi consilieri locali, dintre care unii au participat la arestarea a doi primari baimareni, te crucesti! Tot felul de curve politice, fara partid, urmaritori in a pune mana pe banul public!

Maine de la ora 15 vom asista, din nou, la circ… unii vor mazilirea lui Rob Marinel, un pion incolor, insipid, inodor, un neputincios in a face administratie in Baia Mare, un om fara coloana vertebrala si onoare! Altii vor sa il mazileasca pe Niculescu – The climber (veti vedea un nou serial fara Stalone )! Unii ii vor vrea pe noii consilieri PMP. Deci stati pe faza!