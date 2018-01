Ce spun social-democraţii maramureşeni despre Viorica Dăncilă, viitorul premier

Viorica Dăncilă, preşedintele Organizaţiei de Femei a PSD şi liderul europarlamentarilor social-democraţi români a fost votată de Comitetul Executiv al PSD pentru funcţia de premier al României, în urma retragerii sprijinului politic pentru Mihai Tudose. Președintele PSD Maramureș, Gabriel Zetea a declarat că, Viorica Dăncilă întrunește toate calitățile necesare funcției de prim-ministru, având o experință internatională importantă în Parlamentul European, motiv pentru care va putea reprezenta cu cinste România în fața oricărei cancelarii europene. Mai mult, de-a lungul anilor, Viorica Dăncilă a arătat o deschidere față de autoritățile locale și s-a angajat să sprijine descentralizarea.

”Viorica Dăncilă este propunerea de premier pe care PSD o va înainta președintelui Iohannis. Trebuie, în primul rând, să îi mulțumim lui Mihai Tudose pentru rezultatele obținute de către Guvernul României, în anul 2017. Am lăudat și în trecut buna coordonare a ministerelor și încadrarea bugetului în toate țintele macroeconomice asumate și o să spun, încă o dată, că nu gestionarea problemelor curente ale României au dus la retragerea sprijinului politic, ci problemele de comunicare și declarațiile neinspirate din ultimele săptămâni.

Viorica Dăncilă întrunește calitățile necesare pentru funcția de prim-ministru. Are loialitate față de PSD, față de Coaliția la guvernare PSD-ALDE și față de Programul de Guvernare. Are o experiență internațională importantă acumulată în Parlamentul Europei si poate reprezenta cu cinste România în fața oricărei cancelarii europene. Are o bună legătură cu autoritățile locale și s-a angajat ferm, azi, să sprijine descentralizarea. În plus, susține inițiativele parlamentare ale PSD și mai ales legile justiției. Sper ca președintele Iohannis să ia act, mâine, de acestă propunere onestă a PSD și în mod constituțional să o și desemneze”, a declarat președintele PSD Maramureș, Gabriel Zetea.