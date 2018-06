Cătălin Ioniţă, fostul şef al Poliţiei Române, la DNA. ”Am fost chemat în calitate de suspect”

Cătălin Ioniţă, fostul şef al Poliţiei Române, s-a prezentat miercuri la DNA.

Ioniţă a ajuns la DNA în jurul orei 11.00, spunând că a fost citat în 18 iunie să se prezinte pentru a-i fi adusă la cunoştinţă calitatea de suspect într-un dosar.

“Am fost citat în 18 iunie pentru a mi se aduce la cunoştinţă calitatea de suspect într-un dosar. Am considerat că este de datoria mea să fac un pas înapoi pentru a proteja imaginea Ministerului de Interne şi a Poliţiei Române. Demisia mea este un gest de demnitate şi onoare”, a declarat Cătălin Ioniţă.

El a spus că nu îşi face probleme pentru că este nevinovat, cariera sa fiind “impecabilă”.

“Imediat după acest lucru, fără niciun fel de ezitare, am considerat normal să protejez imaginea ministerului şi a Poliţiei Române de un eventual scandal mediatic sau de o eventuală situaţie neplăcută, motiv pentru care am decis să fac un pas înapoi. Însă, aşa cum cariera am avut-o impecabilă până în acest moment şi traiectul meu profesional este unul impecabil, voi merge până în pânzele albe să arăt adevărul şi sunt ferm convins că acest lucru va ieşi la iveală”, a declarat Cătălin Ioniţă înainte de a intra în sediul DNA.

El a refuzat să comenteze acuzaţiile care i se aduc.

“Din respect pentru procurori, nu vreau să fac niciun fel de comentariu până când nu stau de vorbă cu dânşii, până când nu lămuresc în faţa lor aceste aspecte şi, repet, sunt convins că odată lămurite aceste aspecte şi adevărul ieşit la iveală, lucrurile se vor clarifica şi voi fi impecabil. (…) Sunt un om de onoare, sunt un om care, acum 24 de ani, când am intrat în Ministerul de Interne, am depus un jurământ. Mi-am respectat acest jurământ şi o voi face până în pânzele albe”, a mai spus fostul şef al Poliţiei Române.

Întrebat dacă a încălcat vreodată legea, Cătălin Ioniţă a răspuns: “Nici măcar moral nu am conştiinţa încărcată cu absolut nimic”.

Potrivit unor surse judiciare, procurorii ar urma să-i aducă la cunoştinţă calitatea de suspect pentru infracţiunea de trafic de influenţă.

Cătălin Ioniţă a solicitat încetarea împuternicirii din funcţia de inspector general al IGPR din motive personale, a anunţat, marţi, Ministerul Afacerilor Interne.

Conform prevederilor legale, ministrul Carmen Dan a transmis documentele prim-ministrului, împreună cu propunerea de împuternicire în funcţia de inspector general al Poliţiei Române a chestorului general de poliţie Ioan Buda, fostul şef al Poliţiei de Frontieră.

Chestorul principal Cătălin Ioniţă a fost împuternicit în funcţia de şef al Poliţiei Române la data de 17 ianuarie 2018 pentru o perioadă de şase luni.

Sursa: Agerpres