Câştigătoarele marilor premii de la Cannes 2018. Ce lungmetraje puteţi viziona la festivalul Les Films de Cannes

Spectatorii vor putea vedea mult aşteptatul “Cold War”, de Pawel Pawlikowski (premiul pentru regie), “Akya”, de Sergey Dvortsevoy (premiul pentru interpretare feminină, acordat actriţei Samal Yeslyamova), ”Dogman”, de Matteo Garrone (premiul pentru interpretare masculină, pentru Marcello Fonte), şi “3 Faces”, de Jafar Panahi (premiul (ex-aequo) pentru scenariu).

După multipremiatul “Ida”, recompensat cu Oscarul pentru film străin în 2015, regizorul polonez Pawel Pawlikowski (“My Summer of Love”) a ajuns la Cannes cu un lungmetraj inspirat din viaţa părinţilor săi şi a câştigat premiul pentru regie. “Cold War” este plasat în perioada Războiului Rece, în Polonia, şi spune pasionanta poveste de dragoste dintre doi oameni de condiţii sociale diferite, cu temperamente la poluri opuse, aparent nepotriviţi, dar incapabili să renunţe unul la celălalt. Iubit de critici, dar şi de public, “Cold War” are forţa de odinioară a cinematografului polonez clasic şi este considerat un favorit al Oscarurilor pentru film străin încă dinainte să fi fost nominalizat oficial de Polonia în această cursă. Coloana sonoră, pe ritmuri de jazz şi rock and roll, se împleteşte perfect cu povestea furtunoasă a cuplului, în “una dintre cele mai colorate experienţe pe care le vei vedea vreodată alb-negru”, scrie revista Time Out.