Caravana Filmelor NexT se întoarce la Baia Mare

Caravana Filmelor NexT se intoarce la Baia Mare, noua Capitala a Tineretului din Romania! Te asteptam pe Campul Tineretului, cu doua seri de scurtmetraje romanesti inedite.

Evenimentul este cu acces gratuit! Tu trebuie sa vii doar cu buna dispozitie!

22 august – 100 de ani de scurtmetraje românești

Durată totală: 115 minute

„100 de ani de scurtmetraje românești” este un eveniment de amploare națională care celebrează Centenarul Marii Uniri și constă într-o serie de proiecții unice de filme românești de arhivă în 7 orașe diferite din țară, în cadrul Caravanei Filmelor NexT. Filmele alese sunt valoroase scurtmetraje românești din ultimii 100 de ani care conturează o imagine de ansamblu inedită asupra istoriei acestui format de film în România și dezvăluie excelența cinematografiei românești.



Tematicile abordate în aceste filme traversează secolul, observându-se influența lui Caragiale, a Moromeților și altor scrieri clasice, documentează diferite subiecte ce țin de urbanistică și arhitectură, și dezvoltă un stil cinematografic național recunoscut pe plan internațional (în 1957, Ion Popescu Gopo primește premiul Palme d’Or la Cannes pentru scurtmetrajul său „Scurtă istorie”).

Filme:

– Așa e viața, regia Marin Iorda, România, 1928, 12’

– Scurtă istorie, regia Ioan Popescu Gopo, România, 1957, 10’

– Arta apărării individuale, regia Ovidiu Bose Paștină, România, 1980, 20’

– Mariana, regia Cristian Mungiu, România, 1997, 8’

– Poveste la Scara C, regia Cristian Nemescu, România, 2002, 15’

– Călătorie la oraș, regia Corneliu Porumboiu, România, 2003, 19’

– Lampa cu căciulă, regia Radu Jude, România 2006, 23’ (cel mai premiat scurtmetraj romanesc)

– Radu + Ana, regia Paul Negoescu, România, 2007, 8’

* Proiect cultural co-finanțat de AFCN

* Parteneri: Arhiva Națională de Filme și UNATC I.L. Caragiale

23 august – NexT Is Feminist

Durată totală: 99 minute

Seara de joi este dedicată filmelor de scurtmetraj realizate de tinere femei regizor din România. Scurtmetrajele au fost prezentate de-a lungul timpului în selecția Festivalului Internațional de Film NexT din București și sunt reunite, cu ocazia Caravanei NexT, sub denumirea NexT Is Feminist, pentru a celebra contribuția regizorilor-femei la patrimoniul cinematografic românesc.

Filme:

– 30-40-50, regia Iulia Rugină, România, 2012, 25’

– Idle, regia Raia Al Souliman, România, 2013, 23’

– Fereastra, regia Georgiana Moldoveanu, România, 2014, 15’

– Duminică, regia Sânziana Nicola, România, 2014, 13’

– O lume nouă, regia Luiza Pârvu, România-Ungaria-SUA, 2014, 23’