Capcanele cardurilor de cumpărături. Cum pot fi evitate

Mult mai uşor de obţinut decât un credit de consum, un card de cumpărături poate fi plin de capcane dacă nu e folosit “corect”. Dobânzile pot ajunge până la 30% dacă rata nu este plătită la timp sau dacă, în loc de rată, clientul achită doar suma minimă de rambursat comunicată de bancă.

Cardul de credit îi oferă numeroase avantaje posesorului, dar dacă nu este folosit cum trebuie se poate tranforma într-o povară.

Client: Nu a fost o experinţă foarte bună pentru mine, pentru că aveam şi alte credite şi contribuia foarte mult acest card la analiza unui credit nou. În sensul că îmi trăgea foarte mult în jos veniturile, din cauza ratei cardului de credit. În schimb, m-am folosit de el, am luat bunurile de care aveam nevoie, am încercat să achit la termen pentru a nu plăti acea dobândă foarte mare. Am încercat şi am şi reuşit în cea mai mare parte.

Într-adevăr, cardul de credit poate fi foarte util atunci când vrei să cheltui o sumă mai mare fără să faci o gaură în buget.

Ionuţ Stanimir, reprezentatul unei bănci: Când cineva îşi mobilează casa poate opta pentru un card de credit care să nu destabilizeze bugetul familiei printr-o cumpărătură făcută Imediat. Din acest motiv, băncile oferă, de obicei, şi posibilitatea ratelor direct pe card care pot merge până la 60 de rate fără dobândă.

Până în acest punct sunt numai beneficii, dar există şi capcane care pot fi evitate. În primul rând trebuie plătite comisioanele şi dobânzile datorate băncii, apoi rambursată integral rata lunară. E important şi să nu fie folosit cardul de credit la retrageri de numerar de la bancomat.

Irina Chiţu, analist finaciar: Menirea lor e să fie foloste direct la comerciant, la cumpărături. Dobânzile pentru sumele retrase direct de la bacnomat sunt mai mari decât dobanzile pentru sumele folosite la plata comerciantului. O altă capcană este suma minimă de rambursat, este o sumă între 2 la 10 % în funcție de bancă, care trebuie rambursată lunar din suma cheltuită pe card. Numai că dacă te limitezi pentru restul de suma cheltuită se plătește dobânda.

Dobândă poate ajunge şi la 35%, de 2 ori mai mare faţă de dobânzile unui credit de nevoi personale. Astfel că, pentru o sumă de 6 mii de lei poţi ajunge să plăteşti băncii dublu dacă rambursezi lunar doar suma minimă.