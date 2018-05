CAMPIONATUL GIMNAZIILOR – Turneul final se joacă în 25 mai în Baia Mare

În 25 mai, de la ora 9.00, Școala ”Vasile Alecsandri” din Baia Mare va găzdui turneul final al Campionatului Gimnaziilor – ediția 1. Participă echipele școlilor Băița de sub Codru, Bârsău de Sus, Șomcuta Mare, Cicârlău, nr. 12 și nr. 18 din Baia Mare.

”FOTBALUL, <<MATERIE>> PENTRU ELEVELE DE GIMNAZIU DIN MARAMUREȘ” este cel mai recent proiect al Asociației Județene de Fotbal Maramureș. În cadrul acestuia, 13 echipe au participat la prima ediție a Campionatului Gimnaziilor, destinat echipelor școlare formate din eleve de gimnaziu.

Cele 13 echipe au fost împărțite în trei grupe:

Grupa I

1. Școala Gimnazială ”Lucian Blaga” Fărcașa

2. Școala Gimnazială Sălsig

3. Școala Gimnazială Bicaz+Oarța+Băsești

4. Școala Generală Băița de sub Codru

5. Școala Gimnazială Bârsău de Sus

Grupa II

1. Școala Gimnazială Cicârlău

2. Școala Gimnazială Satulung

3. Liceul Teoretic ”Ioan Buteanu” Șomcuta Mare

4. Școala Gimnazială Ilba

Grupa III

1. Școala Gimnazială Baia Sprie

2. Școala Gimnazială nr. 18 Baia Mare

3. Școala Gimnazială ”Ion Popescu de Coaș”

4. Școala Gimnazială dr. Victor Babeș (12) Baia Mare

Rezultate înregistrate la turneele din grupe:

Grupa I: Sălsig – Bicaz+Oarța+Băsești 0-3, Fărcașa – Sălsig 3-0, Fărcașa – Bârsău de Sus 1-2, Bicaz+Oarța+Băsești – Băița de sub Codru 2-2, Sălsig – Băița de sub Codru 0-1, Bârsău de Sus – Băița de sub Codru 1-0, Fărcașa – Bicaz+Oarța+Băsești 2-0 (turneul 1), Bârsău de Sus – Bicaz 2-0, Fărcașa – Băița de sub Codru 0-3, Sălsig – Bârsău de Sus 0-4, Fărcala – Sălsig 3-0, Bicaz – Băița de sub Codru 0-4, Fărcașa – Bârsău de Sus 0-0 (turneul 2), Sălsig – Băița de sub Codru 0-7, Fărcașa – Bicaz+Oarța+Băsești 1-0, Bicaz+Oarța+Băsești – Sălsig 5-0, Bârsău de Sus – Băița de sub Codru 1-2, Fărcașa – Băița de sub Codru 1-2, Bârsău de Sus – Bicaz+Oarța+Băsești 1-0, Sălsig – Bârsău de Sus 0-2 (turneul 3).