CAMPIONATUL GIMNAZIILOR – Șomcuta Mare a câștigat prima ediție

Echipa Liceului Teoretic ”Ioan Buteanu” Șomcuta Mare a câștigat prima ediție a Campionatului Gimnaziilor la fotbal feminin, competiție lansată în primăvara acestui an de Asociația Județeană de Fotbal Maramureș.

Campionatul Gimnaziilor este o competiție lansată în această primăvară de Asociația Județeană de Fotbal Maramureș (AJFMM) și gândită pentru promovarea sportului în general și a fotbalului în special. Proiectul ”FOTBALUL, <> PENTRU ELEVELE DE GIMNAZIU DIN MARAMUREȘ” se derulează în parteneriat cu Alexandrion Group și Fundația Alexandrion. În cadrul acestuia, 13 echipe au participat la prima ediție a Campionatului Gimnaziilor, destinat echipelor școlare formate din eleve de gimnaziu. În primă fază, echipele au fost împărțite în trei grupe și s-au confruntat în turnee zonale.

ECHIPE PARTICIPANTE LA EDIȚIA I

Grupa I: Școala Gimnazială ”Lucian Blaga” Fărcașa, Școala Gimnazială Sălsig, Școala Gimnazială Bicaz+Oarța+Băsești, Școala Generală Băița de sub Codru, Școala Gimnazială Bârsău de Sus;

Grupa II: Școala Gimnazială Cicârlău, Școala Gimnazială Satulung, Liceul Teoretic ”Ioan Buteanu” Șomcuta Mare, Școala Gimnazială Ilba;

Grupa III: Școala Gimnazială Baia Sprie, Școala Gimnazială nr. 18 Baia Mare, Școala Gimnazială ”Ion Popescu de Coaș”, Școala Gimnazială dr. Victor Babeș (12) Baia Mare;

REZULTATE ÎN TURNEELE DIN GRUPE

Grupa I: Sălsig – Bicaz+Oarța+Băsești 0-3, Fărcașa – Sălsig 3-0, Fărcașa – Bârsău de Sus 1-2, Bicaz+Oarța+Băsești – Băița de sub Codru 2-2, Sălsig – Băița de sub Codru 0-1, Bârsău de Sus – Băița de sub Codru 1-0, Fărcașa – Bicaz+Oarța+Băsești 2-0 (turneul 1), Bârsău de Sus – Bicaz 2-0, Fărcașa – Băița de sub Codru 0-3, Sălsig – Bârsău de Sus 0-4, Fărcala – Sălsig 3-0, Bicaz – Băița de sub Codru 0-4, Fărcașa – Bârsău de Sus 0-0 (turneul 2), Sălsig – Băița de sub Codru 0-7, Fărcașa – Bicaz+Oarța+Băsești 1-0, Bicaz+Oarța+Băsești – Sălsig 5-0, Bârsău de Sus – Băița de sub Codru 1-2, Fărcașa – Băița de sub Codru 1-2, Bârsău de Sus – Bicaz+Oarța+Băsești 1-0, Sălsig – Bârsău de Sus 0-2 (turneul 3).

Grupa II: Cicârlău – Ilba 4-0, Satulung – Șomcuta Mare 1-2, Ilba – Șomcuta Mare 0-1, Cicârlău – Satulung 1-1, Satulung – Ilba 1-0, Șomcuta Mare – Cicârlău 1-0 (turneul 1), Ilba – Cicârlău 3-0, Satulung – Ilba 1-2, Șomcuta Mare – Satlulung 0-0, Cicârlău – Satulung 0-1, Șomcuta Mare – Cicârlău 4-0, Ilba – Șomcuta Mare 0-1 (turneul 2).

Grupa III: Baia Sprie – Școala 12 0-1, Școala 18 – Coaș 2-0, Baia Sprie – Școala 18 0-2, Coaș – Școala 12 0-1, Baia Sprie – Coaș 0-1, Școala 18 – Școala 12 0-0 (turneul 1), Școala 18 – Coaș 2-0, Coaș – Școala 12 0-0, Școala 18 – Școala 12 0-0, Baia Sprie – Școala 12 0-3, Baia Sprie – Școala 18 0-3 (omologat la ”masa verde”), Baia Sprie – Coaș 0-3 (omologat la ”masa verde”) (turneul 2).

TURNEUL FINAL: ECHIPE ȘI REZULTATE

Primele două clasate în fiecare grupă s-au calificat la turneul final, care a avut loc la finele săptămânii în Baia Mare. Este vorba despre echipele școlilor Băița de sub Codru, Șomcuta Mare și nr. 12 Baia Mare în Grupa I, respectiv despre echipele școlilor nr. 18 Baia Mare, Bârsău de Sus și Cicârlău în Grupa II. Turneul final a avut loc la Școala ”Vasile Alecsandri” din Baia Mare.

Rezultatele meciurilor din grupe

Grupa I: Șomcuta Mare – Școala nr. 12 Baia Mare 1-0, Băița de sub Codru – Șomcuta Mare 0-0, Școala nr. 12 Baia Mare – Băița de sub Codru 2-2;

Grupa II: Bârsău de Sus – Cicârlău 3-0, Școala nr. 18 Baia Mare – Bârsău de Sus 1-0, Cicârlău – Școala nr. 18 Baia Mare 2-0;

În urma acestor rezultate, în finala mică s-au întâlnit Băița de sub Codru și Cicârlău, scorul fiind 2-0. În finala mare s-au aflat față în față Șomcuta Mare și Bârsău de Sus: după timpul regulamentar de joc, scorul a fost 0-0, campioana gimnaziilor fiind decisă la loviturile de departajare – 3-2 pentru Șomcuta Mare.

CLASAMENTUL CAMPIONATULUI GIMNAZIILOR – EDIȚIA I

1. Șomcuta Mare

2. Bârsău de Sus

3. Băița de sub Codru

4. Cicârlău

5. Școala nr. 12 Baia Mare

6. Școala nr. 18 Baia Mare

PREMII ȘI PREMIANȚI

Toate echipele care au dus la bun sfârșit competiția au primit diplome de participare și mingi în baza parteneriatului AJFMM cu Alexandrion Group și Fundația Alexandrion. Ocupantele podiumului au primit și cupe din partea organizatorilor. S-au acordat și premii speciale: Rebeca Gavriș (Bârsău de Sus) a fost desemnată cel mai bun portar al competiției; Dariana Szallay (Școala nr. 12 Baia Mare) a fost cotată cel mai bun jucător, iar Denisa Zah (Băița de sub Codru) a fost golgheterul primei edițiii a Campionatului Gimnaziilor grație celor 15 goluri marcate. Cele trei jucătoare au fost premiate cu diplome și mingi. Festivitatea de premiere a fost oficiată de Cristian Balaj – președinte AJFMM, la turneul final fiind prezent din partea AJFMM și președintele Comisiei pentru Copii și Juniori, Emil Kemenes.