Călugări încarcerați în urma unui teribil accident

Accident grav de circulație, marți, în judeţul Botoșani. Trei persoane, doi călugări şi un tânăr, au ajuns la spital după ce maşinile în care se aflau s-au ciocnit violent pe drumul național care leagă orașul Darabani de comuna Păltiniș.

Este vorba de impactul dintre un autoturism Volkswagen Golf și un Ford.

În VW Golf se aflau doi călugări de la o mănăstire din zonă, iar în Ford se afla un tânăr din Păltiniș. Şoferul din Volkswagen a suferit mai multe traumatisme, fiind transportat la Spitalul Dorohoi, iar pasagerul a fost preluat de ambulanţa de Terapie Intensivă Mobilă a SMURD şi transportat la Botoşani, scrie Observator.

„Starea pacientului era foarte gravă, acesta fiind dus imediat în sala de operaţii, fiind diagnosticat cu ruptură la nivelul ficatului, cu pierdere mare de sânge. Prognosticul este rezervat”, a precizat un medic din cadrul UPU-SMURD.

Impactul a fost atât de puternic încât mașinile au fost proiectate la o distanță de zeci de metri una de cealaltă. VW Golf a ieşit, efectiv, în afara părții carosabile.

La fața locului, au ajuns pompierii pentru descarcerare, mai multe ambulanțe din cadrul SAJ Botoșani, dar și un echipaj SMURD de Terapie Intensivă Mobilă.

În urmă verificării cu etilotestul poliţiştii au descoperit că şoferul din Ford se afla sub influenţa băuturilor alcoolice, acesta având o alcoolemie de 0,41 miligrame per litru alcool pur în aerul expirat. Poliţiştii i-au întocmit acestuia dosar penal pentru vătămare corporală din culpă şi conducerea unui autoturism sub influenţa băuturilor alcoolice.