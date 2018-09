C.S.A.Steaua București se impune pe terenul vicecampioanei României

Ca întodeauna meciurile contra primului adversar al zimbrilor din eșalonul de elită al rugby-ului românesc reprezintă enorm în plan emoțional, atât pentru iubitorii de rugby din Baia Mare cât și pentru actorii din teren. Așa cum era de așteptat cel de-al 24 joc direct consemnat în SuperLigă avea să stea sub semnul echilibrului, d ovadă și numărul nu foarte generos de puncte marcate 34. Și de această dată diferența au făcut-o jucătorii desemnați cu loviturile la buturi; uvertura Taniela Maravunawasawasa respectiv fundașul de doar 22 de ani al formației militare Ionel Melinte. Exceptând eseurile marcate de fijianul de 32 de ani Taniela Maravunawasawasa (minutul 53), în speță cel al tonganului de doar 23 de ani Sikuea Taliauli (minutul 60) complectate de transformarea centrului Alexandru Bucur. Exceptând lovitura de penalitate transformată de uvertura zimbrilor, minutul 25, Taniela a irosit alte trei mari ocazii de a marca, o transformare în minutul 61 plus alte două lovituri de penalitate, consemnate în minutele 50 și 66. De partea cealaltă fostul component al zimbrilor, flankerul de 32 de ani Viorel Lucaci a reușit singurul eseu pentru echipa sa, minutul 40 restul de 14 puncte fiind opera fundașului de doar 22 de ani Ionel Melinte autor al unei transformări minutul 40, plus alte patru lovituri de penalitate, minutele 28, 35, 78 și 80. Lăsând la o parte randamentul maxim de eficacitate al fundașului stelist, lider cu 52 de puncte în topul marcatorilor din SuperLiga de Rugby, un mare atuu al militarilor în victoria de pe terenul vicecampioanei României, l-au avut finalurile debordante de repriză. Atât în primul mitan când în minutele de prelungire oaspeții au reușit nu mai puțin de șapte puncte, distanțându-se la pauză la scorul de 13-3 cât și în final de joc când Ionel Melinte a lovit de două ori decisiv întorcând irevocabil rezultatul.

C.S.M.Știința Baia Mare – C.S.A.Steaua București 15-19 (3-13)

SuperLiga de Rugby ediția 2018-2019 Etapa 4

Sâmbătă 29 septembrie 2018 ora 11.00

Arena Zimbrilor Baia Mare

Arbitrii: Răzvan Vasiliu (București), Virgil Ioniță (București), Ionuț Flutur (Suceava)

Arbitrul nr 4: Cristian Stoica (Baia Mare)

C.S.M.Știința Baia Mare: 15.Ionuț Botezatu, 14.Sikuea Taliauli, 13.Alexandru Bucur, 28.Sione Fakaosilea, 11.Adrian Apostol, 10.Ratu Taniela Rawaqua Maravunawasawasa-cpt, 9.Bidzina Shamkaradze, 1.Mihai Dico, 2.Ovidiu Cojocaru, 3.Nika Pataraya, 4.Dumani Siphosethu Mtya, 5.Marius Dănilă, 6.Feofaaki Holoia, 7.Alexandru Alexe, 8.Sean Brian Morrell

Rezerve: 16.Mădălin Adrian Țală, 17.Silviu Sebastian Suciu, 18.Waisea Nailago, 19.Florian Roșu, 20.Alexandru Țiglă, 21.Ionuț Balaban, 22.Mihai Lămboiu, 23.Andrei Iurea

Antrenori: Mario Alejandro Canale, Paul Rusu

C.S.A.Steaua București: 15.Ionel Melinte, 14.Robert Neagu, 13.Robert Cătălin Dascălu, 12.Dennis Alexandru Perju, 11.Ionuț Răzvan Dumitru, 10.Daniel Plai, 9.Florin Surugiu, 1.Marius Gheorghe Lungu, 2.Tudor Gabriel Butnariu, 3.Vlad Cornel Bădălicescu, 4.Marcel Ionuț Rusu, 5.Bogdan Andrei Doroftei, 6.Kuselo Moyake, 7.Viorel Lucaci-cpt, 8.Eseria Baivi Vueti

Rezerve: 16.Cristian Pană, 17.Nicolae Nere, 18.Marian Alexandru Soană, 19.Damian Cristian Strătilă, 20.Grigoraș Diaconescu, 21.Tudor Andrei Boldor Boghiță, 22.Eduard Silviu Bencea, 23.Ciprian Lucaci

Antrenori: Dănuț Dumbravă, Marcel Mihalache

Evoluția scorului:

Min 7 Ionel Melinte – lovitură de pedeapsă de la centrul terenului ratată

Min 16 Dumani Siphosethu Mtya – vede cartonașul galben

Min 25 Taniela Maravunawasawasa – lovitură de pedeapsă de la circa 39 de metri ușor lateral stânga (3-0)

Min 28 Ionel Melinte – lovitură de pedeapsă de la 40 de metri lateral stânga (3-3)

Min 35 Ionel Melinte – lovitură de pedeapsă din axul central de la circa 24 de metri (3-6)

Min 40 Viorel Lucaci – eseu reușit în flancul drept (3-11)

Min 40 Ionel Melinte – transaformare eseu (3-13)

Min 50 Taniela Maravunawasawasa – lovitură de pedeapsă irosită din flancul drept de la doar 25 de metri

Min 53 Taniela Maravunawasawasa – eseu izbutit în zonă centrală (8-13)

Min 54 Alexandru Bucur – transformare eseu (10-13)

Min 60 Sikuea Taliauli – eseu reușit pe partea dreaptă (15-13)

Min 61 Taniela Maravunawasawasa – transformare eseu ratată

Min 64 Ionuț Dumitru – este avertizat cu cartonașul galben

Min 66 Taniela Maravunawasawasa – lovitură de pedeapsă ratată din 30 de metri lateral dreapta

Min 68 Bidzina Shamkaradze – culcă balonul în terenul de țintă stelist însă central invalidează eseul

Min 78 Ionel Melinte – lovitură de pedeapsă din interiorul suprafeței de 22 de metri advers (15-16)

Min 80 Ionel Melinte – lovitură de pedeapsă din doar 10 metri lateral stânga (15-19)